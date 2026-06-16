Mindössze másfél oldal az amerikai–iráni békemegállapodás, és jórészt általánosságokat tartalmaz

Az amerikai–iráni megállapodás pénteki aláírásával megnyílik a Hormuzi-szoros – írja a BBC magas rangú amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint a vasárnap bejelentett megállapodás valójában egy másfél oldalas szándéknyilatkozat, ami általánosan van megfogalmazva. Az alelnök szerint Donald Trump elnök akár még a pénteki aláírás előtt nyilvánosságra hozhatja a dokumentumot.

Donald Trump a 80. születésnapján, vasárnap jelentette be, hogy az Egyesült Államok megállapodott Iránnal – ezt a korábbi pufogtatásokhoz képest most a két fél között között közvetítő pakisztáni miniszterelnök is megerősítette.

Donald Trump elnök, JD Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter. Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Amerikai tisztviselők szerint a dokumentumot elektronikusan már aláírta Trump, Vance és az iráni parlament elnöke, Mohammad Bagher Ghalibaf is.

A megállapodás általános, elsősorban a fegyverszünet 60 napos meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról szól, de tartalmaz az iráni urándúsítás leállításáról szóló részeket is, amiért az iszlám állam cserébe a tervek szerint a nyugati szankciók enyhítését és a befagyasztott olajbevételekből származó több tízmilliárd dollárhoz való hozzáférést kaphatja. A részleteket a megállapodás nem tartalmazza, ezeket a következő hetekben fogják megtárgyalni.

A tárgyalásokban közvetítőként részt vevő Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök azt mondta, a megállapodás alapján minden fronton – beleértve Libanont is – azonnal és véglegesen leállnának a katonai műveletek. Amerikai tisztviselők szerint bár a tűzszüneti megállapodás kiterjed Libanonra, az izraeli hadsereg libanoni területekről való kivonulása nem szerepel benne. Mint mondták, Izrael megtarthatja az önvédelem jogát.

Mint azt a bejelentés utáni gyorselemzésünkben írtuk, a megállapodásnak Irán a nyertesének tűnik, Izrael pedig a vesztesének. Tulajdonképpen oda sem engedték a tárgyalóasztalhoz, és Trump az utóbbi hetekben többször is nyilvánosan megalázta Netanjahu miniszterelnököt. De még inkább azért, mert az előzőnél is keményebb iráni rezsim továbbra is fenyegeti őket, miközben a régió többi, most Teherán által támadott országában a vezetés alaposan elgondolkodik azon, hogy a szélesebb közel-keleti sakkjátszmában érdemes-e még közeledni Amerikához és Izraelhez, vagy célszerűbb normalizálni a kapcsolatokat Iránnal.