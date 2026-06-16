Mindössze másfél oldal az amerikai–iráni békemegállapodás, és jórészt általánosságokat tartalmaz

külföld

Az amerikai–iráni megállapodás pénteki aláírásával megnyílik a Hormuzi-szoros – írja a BBC magas rangú amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint a vasárnap bejelentett megállapodás valójában egy másfél oldalas szándéknyilatkozat, ami általánosan van megfogalmazva. Az alelnök szerint Donald Trump elnök akár még a pénteki aláírás előtt nyilvánosságra hozhatja a dokumentumot.

Donald Trump a 80. születésnapján, vasárnap jelentette be, hogy az Egyesült Államok megállapodott Iránnal – ezt a korábbi pufogtatásokhoz képest most a két fél között között közvetítő pakisztáni miniszterelnök is megerősítette.

Donald Trump elnök, JD Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter.
Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Amerikai tisztviselők szerint a dokumentumot elektronikusan már aláírta Trump, Vance és az iráni parlament elnöke, Mohammad Bagher Ghalibaf is.

A megállapodás általános, elsősorban a fegyverszünet 60 napos meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról szól, de tartalmaz az iráni urándúsítás leállításáról szóló részeket is, amiért az iszlám állam cserébe a tervek szerint a nyugati szankciók enyhítését és a befagyasztott olajbevételekből származó több tízmilliárd dollárhoz való hozzáférést kaphatja. A részleteket a megállapodás nem tartalmazza, ezeket a következő hetekben fogják megtárgyalni.

A tárgyalásokban közvetítőként részt vevő Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök azt mondta, a megállapodás alapján minden fronton – beleértve Libanont is – azonnal és véglegesen leállnának a katonai műveletek. Amerikai tisztviselők szerint bár a tűzszüneti megállapodás kiterjed Libanonra, az izraeli hadsereg libanoni területekről való kivonulása nem szerepel benne. Mint mondták, Izrael megtarthatja az önvédelem jogát.

Mint azt a bejelentés utáni gyorselemzésünkben írtuk, a megállapodásnak Irán a nyertesének tűnik, Izrael pedig a vesztesének. Tulajdonképpen oda sem engedték a tárgyalóasztalhoz, és Trump az utóbbi hetekben többször is nyilvánosan megalázta Netanjahu miniszterelnököt. De még inkább azért, mert az előzőnél is keményebb iráni rezsim továbbra is fenyegeti őket, miközben a régió többi, most Teherán által támadott országában a vezetés alaposan elgondolkodik azon, hogy a szélesebb közel-keleti sakkjátszmában érdemes-e még közeledni Amerikához és Izraelhez, vagy célszerűbb normalizálni a kapcsolatokat Iránnal.

külföld libanon genf hormuzi-szoros Egyesült Államok Sebaz Sarif Shehbaz Sharif pakisztán Donald Trump svájc jd vance béke Irán Mohammad Báger Gálibáf megállapodás tűzszünet Benjamin Netanjahu Mohammad Bagher Ghalibaf
Kapcsolódó cikkek

Amerika semmit, Irán viszont sokat nyert a tervezett békemegállapodás szerint

Ha minden jól megy, pénteken Svájcban az amerikaiak és az irániak aláírnak valamit, ami beszünteti a lövöldözést, újranyitja a Hormuz-szorost és nemzetközi ellenőrzés alá vonja a teheráni atomprogramot. De csak ha minden jól megy – és így is maradnak elvarratlan szálak bőven.

Bede Márton
külföld

Trump a saját szülinapján jelentette be, hogy lezárják az iráni háborút

A megállapodás Libanonra is vonatkozik. A hírre esni kezdtek az olajárak.

Czinkóczi Sándor
külföld