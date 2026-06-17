Trump bírálatai ellenére Izrael újabb csapásokat hajtott végre Libanonban

Az izraeli erők a beszámolók szerint újabb légicsapásokat hajtottak végre Dél-Libanonban, miközben Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta Izrael libanoni fellépését – írja a BBC.

A libanoni állami hírügynökség szerint izraeli vadászgépek Nabatieh al-Fawqa térségét és a szomszédos Kfar Tebnit külterületét támadták. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta a történteket, korábban viszont azt közölte, hogy az Irán által támogatott Hezbollahot támadja.

Trump kedden a franciaországi G7-csúcson azt mondta, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek „felelősebben kellene viselkednie Libanonnal kapcsolatban”. Szerinte Izrael „túl régóta” harcol a Hezbollah ellen, és „túl sok embert ölnek meg”. Azt is mondta, hogy bár „remek kapcsolata” van Netanjahuval, nem tetszett neki a Bejrútra mért izraeli támadás. Hozzátette: „Az Egyesült Államok nélkül nem lenne Izrael. Nélkülem nem lenne Izrael, mert egyetlen más elnök sem volt hajlandó megtenni azt, amit én megtettem.”

Romok Dél-Libanonban június 16-án. Fotó: HOUSSAM SHBARO/Anadolu via AFP

Netanjahu hétfőn azt mondta, hogy országa erői „addig maradnak Libanonban, ameddig szükséges”. Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi viszont arra figyelmeztetett, hogy Teherán az ideiglenes amerikai–iráni megállapodás megsértésének tekintene bármilyen újabb izraeli támadást Libanon ellen.

Az amerikai–iráni megállapodás mindössze 1,5 oldalas szövegét még nem hozták nyilvánosságra, de a közvetítő Pakisztán szerint Libanon is szerepel benne. A felek várhatóan pénteken írják alá a dokumentumot a Svájcban. Trump azt mondta, valószínűleg sajtótájékoztatón olvassa majd fel a megállapodást „szóról szóra”. Ahogy azt a 444-en is írtuk, Amerika semmit, Irán viszont sokat nyert a tervezett békemegállapodás szerint.