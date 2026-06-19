Szilágyi Liliána apját a Magyar Olimpiai Bizottság tagjává választották

A Magyar Olimpiai Bizottság tagja lett Szilágyi Liliána lelki, fizikai és szexuális bántalmazással megvádolt apja, Szilágyi Zoltán, derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének beszámolójából.
„Gyulay Zsolt külön köszöntötte a közgyűlés két új tagját: Kőrössy Krisztiánt, a Magyar Sí Szövetség delegáltját és dr. Szilágyi Zoltánt, a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság képviselőjét, valamint Tóth Krisztiánt, a judo-szövetség új elnökét” - írják.
Szilágyi Liliána, az egykori válogatott sportoló 2021 decemberében vádolta meg testi, lelki és szexuális bántalmazással az apját. Interjúnk az ügyről itt olvasható.
Bántalmazott vagyok. Méghozzá egy olyan ember által, akitől eredendően a legnagyobb szeretetet és elfogadás kellett volna, hogy kapjam. Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve” - írta meg akkor a Facebookon és az Instagramon.
Szilágyi Zoltán is reagált a vádakra. Nem csupán tagadta azokat, hanem visszatámadott. „A Szilágyi név helyett viseld édesanyád családnevét” - üzente lányának. Bár Szilágyi Liliána nem tett feljelentést, a Fővárosi Törvényszék eljárást indított, ami alapján a rendőrség kapcsolati erőszak gyanújával indított nyomozást, ami végül elévülés miatt lezárult. Szilágyi Zoltán becsületsértés miatt beperelte a lányát, a perről, amely végül ítélet nélkül zárult, itt írtunk.
Szilágyi Liliána ügyében a Magyar Úszó Szövetség is indított vizsgálatot, amelyben megállapították, hogy Szilágyi Liliána igazat mondott. A Magyar Úszó Szövetség akkori sajtótájékoztatóján Papp Gábor ügyvéd, a bizottság elnöke bejelentette, hogy rendelkezésükre áll egy bírósági ítélet, amely kimondja, hogy Szilágyi Zoltán, Szilágyi Liliána apja agresszív viselkedést tanúsított idősebb lányával szemben. Kijelentették, hogy az emberi méltóságot sértő testi- és lelki bántalmazás nem egyeztethető össze a Magyar Úszó Szövetség értékrendjével, és méltatlannak tekintette Szilágyi Zoltán magatartását és a Magyar Úszó Szövetség rendezvényein nem kívánatos személynek nyilvánította.
"Megannyi fájdalom és küzdelem után, felállok és bármennyire is tudom, hogy egy rendkívül megosztó téma akkor is beszélni fogok róla, mert szükséges" - írta a sportoló.
A bíróság feljelentést tett az úszó vallomása után.
Az apa által indított becsületsértési per folytatódik, az úszónőnek be kell bizonyítania, hogy igazat mondott.
„Nem támogatlak tovább anyagilag sem Téged, sem édesanyádat, ennek valódi okát pedig mindketten pontosan tudjátok” - írja csütörtökön nyilvánosságra hozott nyílt levelében Szilágyi Zoltán.
Vallomást tett Szilágyi Liliána abban a becsületsértési ügyben, melyet Szilágyi Zoltán indított ellene azután, hogy lánya azt állította több fórumon, apja sokféleképpen bántalmazta őt. Kihallgatása során olyasmiket mondott el, melyek miatt a bíró az ügyet több súlyos bűncselekmény gyanúja miatt hivatalból a nyomozóhatósághoz utalta.
Szilágyi Liliána 25 éves, életének első húsz éve leginkább az otthoni és az uszodai terrorról szólt. Testi, lelki és szexuális bántalmazás, kapualjban átvészelt pánikrohamok, medencében érkező fizikai rosszullét. Zsebpénze nem volt, még arról sem dönthetett, milyen ruhában járjon. Meggyőződése, hogy az anyai nagyszülei nélkül az apjához hasonló bántalmazó lenne.
Bírósági ítélet mondja ki, hogy Szilágyi Zoltán bántalmazta a lányát.