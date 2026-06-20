Szilágyi-ügy: sértetten lemondott a Magyar Sportjogász Társaság arról, hogy tagot delegáljon a MOB-ba

Szilágyi Liliána Fotó: Bankó Gábor/444

A Sportjus Magyar Sportjogász Társaság egyoldalúan lemondott tagdelegálási jogáról a Magyar Olimpiai Bizottságba (MOB) - jelenti az MTI. A lépés előzménye, hogy a sportjogászok a sportéletben páriává vált, az úszószövetség eseményeiről kitiltott, a saját lány által testi-, lelki és szexuális bántalmazással vádolt Szilágyi Zoltán úszóedzőt delegálták a Magyar Olimpiai Bizottságba. Mivel Szilágyinak nem volt priusza, a MOB-nak nem volt módja nem elfogadni a dolgot. De az egész annyira kínos volt, hogy Gyulay Zsolt, a MOB elnöke a sajtóreakciókat látva közleményben magyarázkodott arról, hogy a MOB aktuális alapszabálya miatt nem volt módjuk nem elfogadni Szilágyi jelölését. Gyulay azt is jelezte, hogy „a jövőbeni hasonló helyzetek elkerülése érdekében” alapszabály-módosítást kezdeményez. Ennek az lenne a célja, hogy Szilágyihoz hasonló, vagyis bíróság által el nem ítélt, de erkölcsileg alkalmatlan figurák ne válhassnak az olimpiai bizottság tagjaivá.

A sportjogászok friss közleménye szerint Szilágyi tagfelvételi kérelme és a tagjelölt személye az alapszabályban előírt feltételeknek megfelelt, továbbá Szilágyival szemben kizáró ok nem vetődött fel, így a MOB február 18-án tagként nyilvántartásba vette, majd ezt a május 16-i közgyűlés megerősítette.



„A társaság elítéli, hogy jogerős bírósági elmarasztaló ítélet hiányában média- és közéleti szereplők prejudikálnak, és ezzel a magyar sport tagjaira befolyást gyakorolnak, a jogbiztonságot veszélyeztetik. A MOB közleményének ismeretében, a jogállamiság alapelvének látható sérelme miatt, valamint az olimpizmus szellemének védelme érdekében a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság a MOB-tagság delegálási jogáról egyoldalúan lemond" - áll a közleményben.

A valóságban szó nem volt prejudikálásról, Szilágyit ugyanis komoly vizsgálat után tiltotta ki a szövetség az úszóeseményekről is. De hogy jutottunk idáig?

Szilágyi Liliána, az egykori válogatott sportoló 2021 decemberében vádolta meg testi, lelki és szexuális bántalmazással az apját. Interjúnk az ügyről itt olvasható.

Bántalmazott vagyok. Méghozzá egy olyan ember által, akitől eredendően a legnagyobb szeretetet és elfogadás kellett volna, hogy kapjam. Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve” - írta meg akkor a Facebookon és az Instagramon.

Szilágyi Zoltán is reagált a vádakra. Nem csupán tagadta azokat, hanem visszatámadott. „A Szilágyi név helyett viseld édesanyád családnevét” - üzente lányának. Bár Szilágyi Liliána nem tett feljelentést, a Fővárosi Törvényszék eljárást indított, ami alapján a rendőrség kapcsolati erőszak gyanújával indított nyomozást, ami végül elévülés miatt lezárult. Szilágyi Zoltán becsületsértés miatt beperelte a lányát, a perről, amely végül ítélet nélkül zárult, itt írtunk.

Szilágyi Liliána ügyében a Magyar Úszó Szövetség is indított vizsgálatot, amelyben megállapították, hogy Szilágyi Liliána igazat mondott. A Magyar Úszó Szövetség akkori sajtótájékoztatóján Papp Gábor ügyvéd, a bizottság elnöke bejelentette, hogy rendelkezésükre áll egy bírósági ítélet, amely kimondja, hogy Szilágyi Zoltán, Szilágyi Liliána apja agresszív viselkedést tanúsított idősebb lányával szemben. Kijelentették, hogy az emberi méltóságot sértő testi- és lelki bántalmazás nem egyeztethető össze a Magyar Úszó Szövetség értékrendjével, és méltatlannak tekintette Szilágyi Zoltán magatartását és a Magyar Úszó Szövetség rendezvényein nem kívánatos személynek nyilvánította.