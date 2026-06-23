Az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi csúcsra éppen Zelenszkij nem megy el, miután összeveszett a lengyelekkel

A lengyel-ukrán viszály miatt éppen az ukrán elnök nem vesz részt az Ukrán Újjáépítési Konferencián, ahol egy sor európai állam- és kormányfő fog tárgyalni Ukrajna támogatásától Lengyelországban. Gdanskban Ukrajnát így csak Julija Szviridenko miniszterelnök képviseli majd csütörtök-pénteken.

Volodimir Zelenszkij Fotó: -/AFP

A nemzetközi csúcstalálkozóra több tucat állam- és kormányfőt várnak Lengyelországba, de éppen Ukrajna nem képviselteti magát a legmagasabb szinten, annak ellenére, hogy fontos tárgyalásokra számítanak, és várhatóan új megállapodásokat is bejelentenek majd, és az Ukrajnának nyújtott európai uniós hitel első részlete is most válik lehívhatóvá Kijev számára.

Zelenszkij távolmaradását ugyan hivatalosan nem indokolták, de egyértelmű, hogy a rendkívüli diplomáciai lépés a súlyosan megromló lengyel-ukrán viszonnyal függ össze.

Miután Zelenszkij májusban a II. világháború alatt több tízezer lengyelt is meggyilkoló Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy ukrán katonai egységet, Lengyelországban politikai oldalakon átívelő felháborodás fogadta a döntést. Miután az emlékezetpolitikai konfliktust nem sikerült deeszkalálni, Nawrocki lengyel elnök végül beváltotta fenyegetését, és visszavonta Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel elismerésnek számító Fehér Sas rendet. A lengyel döntésre válaszul a korábbi ukrán elnökök, így Leonyid Kucsma és Petro Porosenko is lemondtak saját lengyel kitüntetéseikről.

Karol Nawrocki int. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A lengyel-ukrán válságnak soha nem lett volna jó időzítése, de most különösen rosszkor pattant ki. Lengyelország 2014 óta Ukrajna egyik fő támogatója, és idáig az alkalmi súrlódások ellenére ebbe nem kavart be túlzottan a történelmi konfliktus sem. A mostani vita miatt azonban a viszony látványosan megromlott, éppen akkor, amikor formálisan megkezdődhet Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata, és az esetleges tűzszünet utáni helyreállítás kérdése is aktuálisabb, mint bármikor az elmúlt négy évben.

Az Ukrán Újjáépítési Konferenciát évente tartják meg valahol Európában, az idei házigazda éppen Lengyelország. A lengyelek abban bíztak, hogy a konfliktus ellenére Zelenszkij végül maga is elutazik Gdanskba, és találkozik az európai államfőkkel, az uniós biztosokkal és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Kedden azonban végül bejelentették, hogy az ukrán küldöttséget az elnök helyett a jóval kisebb hatalommal rendelkező Julija Szviridenko miniszterelnök fogja csak vezetni. A várakozások ennek ellenére azzal számolnak, hogy Gdanskban több új megállapodást is aláírnak majd. Ezek a tervek szerint főleg Ukrajna védelmi képességeit és az ukrán energiaszektort erősítenék. Ukrajna várhatóan megkapja a 90 milliárd eurós európai hitelkeret első, 3,2 milliárd eurós részletét is.