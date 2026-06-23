Bár már májusban megbukott, csak most mondott le Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, és még a nyarat is végigtolná a 3 milliárdos állami támogatással

sport

Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke. Ezt Gyulai egy nyílt levélben jelentette be, azt állítva, hogy döntésével „a kedélyek megnyugvását kívánja szolgálni”. Azt szeretné azért, ha az egész elnökség - az őt megbuktató ellenlábasai - is lemondana vele együtt.

Gyulai és Deutsch Péter, a MASZ vezérigazgatója valójában már a MASZ májusi küldöttgyűlésén megbukott, amikor nem fogadták el sem a felügyelőbizottság sem a könvvizsgáló jelentését a tavalyi költségvetésükről, ahogy a beszámolójukat sem. Az Atlétikai Szövetség elnöksége már korábban is a vezetők ellen fordult, több elnökségi tag jelezte, hogy Gyulai és Deutsch alapszabály-ellenesen irányítja a szövetséget - a kritikusokat ezek után személyeskedve támadta be a két vezető.

Gyulai Miklós egy 2023-as, atlétikai vébés sajtótájékoztatón.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Gyulai végül most adta be a lemondását, de az a levele szerint csak szerptemberben lépne hatályba. Ő ezt azzal a céllal indokolja, hogy „a 2026-os versenyszezont a magyar atlétika a lehető legjobb eredményekkel tudja lezárni”, de a döntésnek anyagi vonzatai is lehetnek.

Korábban Szabó Gábor, a magyar Eurosport vezetője több cikkben is részletesen foglalkozott a MASZ-on belüli súlyos anomáliákkal. Többek között arról írt, hogy a magyar állam több mint 3 milliárd forinttal támogat két nemzetközi versenyt, a Gyulai Memorialt és a World Athletics Ultimate Championshipet a MASZ-on keresztül.

„Amennyiben Gyulai és Deutsch maradnak még a nyáron a Szövetség élén, amennyiben továbbra is ők irányítják a magyar atlétikát, akkor továbbra is ők diszponálnak ezek felett az összegek felett”

- fogalmazott arról, hogy mi is az időzítés valódi tétje.

A MASZ vezérigazgatója és Gyulai legközelebbi vezetőtársa az a Deutsch Péter, aki ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult nyomozás azzal kapcsolatban, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság kirúgott vezérigazgatójaként az utolsó előtti munkanapján még aláírt egy gyanús, 330 milliós szerződést a Magyar Atlétikai Szövetséggel - az ügyben az Integritás Hatóság is súlyos visszaéléseket vélelmezett, a rendőrségnek azonban még mindig nincs gyanúsítottja. Deutsch Péter egyébként vezérigazgatóként a saját testvérével, Deutsch Tamás MTK-elnökkel is leszerződött, 664 millióval támogatva a fideszes politikus által irányított klubot.

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