A közpénzt „uszodának”, a nyerő pályázókat „úszóknak” nevezték egymás között az NKA döntéshozói

Az olasz maffiafilmek világa nem csak Magyar Pétert ihlette meg (a Tisztítótűz parlamenti bejelentésekor gyakorlatilag kiakadt a számláló, ahányszor Falcone, Borsellino, a Cosa Nostra vagy a szicíliai maffia szóba került).

Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter a másik oldalról fogta meg a dolgot, és egy kedves történetet osztott meg a Facebookon arról, milyen kódnyelvet használtak egymás között a NAV nyomozásában érintett személyek, akiket az NKA-s pénzosztás miatt kedden állítottak elő.

A miniszter által felvillantott információból kiderül, hogy a döntéshozó testület tagjai

„a Cosa Nostra tolvajnyelvéhez hűen »uszodának« nevezték maguk között a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét. Ehhez a zsargonhoz illő kifejezéseket is használtak egymás között: a számukra kedves pályázókat »úszóknak« nevezték, és hívták meg őket az »úszóversenyre«. Ebben több-kevesebb sikerrel próbáltak ügyelni arra is, hogy »ki úszik be« a medencébe.”

Tarr szerint a kifejezések nem pusztán ártatlan belső viccek voltak, hanem jól tükrözik a működést, amelyben a kulturális támogatások odaítélése hosszú éveken át zajlott. Úgy fogalmazott: a tolvajnyelv használata tökéletesen írja le, hogyan osztották szét szűk körben a kulturális forrásokat, megkerülve az intézmény munkatársait. Majd hozzátette: „a bűnesetek feltárása tart, reméljük, hamar kiderül az is, ki volt az úszómester”.

Kedden délután szintén a Tisza-kormány új kulturális minisztere jelentette be, hogy az NKA-botrány miatt hat embert őrizetbe vettek, köztük Bús Balázs fideszes politikust, a szervezet korábbi alelnökét. Később az is kiderült, hogy a letartóztatottak között van az NKTK májusban felfüggesztett főigazgatója, egy kabinetvezető, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának vezetője, valamint a kollégium két másik tagja, akik a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgoztak.

A gyanúsítottakat 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.