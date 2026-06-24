Bús Balázs mellett az NKA feketekasszája felett diszponáló öt másik embert is őrizetbe vettek, köztük az egykori főigazgatót

Látványos fordulatot vett az NKA-botrány nyomozása kedden: a NAV hat embert vett őrizetbe. A hírt Tarr Zoltán kulturális miniszter jelentette be a Facebookon, neveket azonban nem közölt. Annyit írt, hogy a hűtlen kezelés gyanújával kihallgatott személyek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium jelenlegi vagy korábbi munkatársai.
Nem sokkal később a 24.hu cikke alapján megírtuk, az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA nemrég lemondott alelnöke is, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A fennmaradó öt ember kiléte eddig nem volt ismert.
A 444 információi szerint Búson kívül őrizetbe vették az NKTK májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint kabinetvezetőjét és a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának vezetőjét is. A nyomozás elérte a kollégium két tagját is: a Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkárának titkárságvezetőjét, illetve a tárca miniszteri kabinetfőnök-helyettesét is.
A lista azért figyelemre méltó, mert lefedi azt az intézményi láncot, amely a botrány középpontjában álló 790-es kollégium támogatásainak előkészítésében, kezelésében és elbírálásában szerepet játszott. A NAV kedden közölte, a gyanúsítottakat 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.
A Telex értesülései szerint az NKA-botrány nyomozása magánszemélyek feljelentése alapján indult, és az ügyet a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága viszi. A lap szerint ebben az is szerepet játszhat, hogy az érintettek között helyi illetőségű cég is van. A hat őrizetbe vett ember sorsáról hamarosan döntés születhet: a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség várhatóan a letartóztatásukat indítványozza, amiről csütörtökön határozhat a kecskeméti bíróság.
A nyomozás előzménye, hogy tavasszal sorra kerültek nyilvánosságra azok az adatok, amelyek szerint az NKA egy kiemelt támogatási keretéből a 2026-os választások előtt jelentős összegek jutottak kormánypárti kötődésű szervezeteknek, celebeknek, és ezeket a pénzeket választókerületi alapon osztották el. A botrányt Molnár Áron színész-aktivista robbantotta ki, majd egyre több részlet vált ismertté arról, hogyan osztották a pénzt, melynek egy részét az inkriminált szervezetek és magánszemélyek egyébként már elkezdték visszafizetni.
Hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Tarr Zoltán miniszter szerint a nyomozók összeszedték azokat az eszközöket és iratokat, „amik tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül”.
A Telexnek írták ezt arra a kérdésre, hogy indult-e nyomozás az NKA-támogatásokkal összefüggésben, amelyek az elmúlt években „az egyik közismert hegedűművészhez” jutottak el.
Az NKA alá tartozó NKTK döntései nyomán olyan celebek sokasága járt jól, mint Tóth Gabi, Dopeman vagy Pataky Attila.
A miniszter azzal indokolta Krucsainé Herter Anikó felfüggesztését, hogy "olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát".
A 17 milliárdból eddig 2,16 milliárd került vissza az államhoz, még folyik az ügyben a NAV nyomozása költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával.
Rogán minisztériuma 379 milliót adott, a többit az NKA-tól és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapták.
Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét – a K-Monitor szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó.
Többeknek fogalmuk sem volt arról, hogy színpadra kellene állniuk Mága Zoltán koncertsorozatán.