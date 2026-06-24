Bús Balázs mellett az NKA feketekasszája felett diszponáló öt másik embert is őrizetbe vettek, köztük az egykori főigazgatót

Látványos fordulatot vett az NKA-botrány nyomozása kedden: a NAV hat embert vett őrizetbe. A hírt Tarr Zoltán kulturális miniszter jelentette be a Facebookon, neveket azonban nem közölt. Annyit írt, hogy a hűtlen kezelés gyanújával kihallgatott személyek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium jelenlegi vagy korábbi munkatársai.

Nem sokkal később a 24.hu cikke alapján megírtuk, az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA nemrég lemondott alelnöke is, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A fennmaradó öt ember kiléte eddig nem volt ismert.

A 444 információi szerint Búson kívül őrizetbe vették az NKTK májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint kabinetvezetőjét és a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának vezetőjét is. A nyomozás elérte a kollégium két tagját is: a Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkárának titkárságvezetőjét, illetve a tárca miniszteri kabinetfőnök-helyettesét is.

A lista azért figyelemre méltó, mert lefedi azt az intézményi láncot, amely a botrány középpontjában álló 790-es kollégium támogatásainak előkészítésében, kezelésében és elbírálásában szerepet játszott. A NAV kedden közölte, a gyanúsítottakat 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Bús Balázs Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Telex értesülései szerint az NKA-botrány nyomozása magánszemélyek feljelentése alapján indult, és az ügyet a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága viszi. A lap szerint ebben az is szerepet játszhat, hogy az érintettek között helyi illetőségű cég is van. A hat őrizetbe vett ember sorsáról hamarosan döntés születhet: a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség várhatóan a letartóztatásukat indítványozza, amiről csütörtökön határozhat a kecskeméti bíróság.

A nyomozás előzménye, hogy tavasszal sorra kerültek nyilvánosságra azok az adatok, amelyek szerint az NKA egy kiemelt támogatási keretéből a 2026-os választások előtt jelentős összegek jutottak kormánypárti kötődésű szervezeteknek, celebeknek, és ezeket a pénzeket választókerületi alapon osztották el. A botrányt Molnár Áron színész-aktivista robbantotta ki, majd egyre több részlet vált ismertté arról, hogyan osztották a pénzt, melynek egy részét az inkriminált szervezetek és magánszemélyek egyébként már elkezdték visszafizetni.