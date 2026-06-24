Túl a kétharmadon – a vébé legpocsékabb éjszakája után 35 csapatnak van még miért izgulni

Már a kedd este tízkor kezdődött, végül gól nélküli döntetlennel végződött Anglia-Ghána sem az a meccs volt, ami csilliós tömegekkel szerettetné meg a futballt, a szerda hajnali Panama-Horvátország (videós összefoglaló itt) és Kolumbia-Kongói DK pedig valószínűleg csak a kolumbiai és horvát szurkolóknak volt kellemes élmény: mindkét csapat fölényben játszott, és végül 1-0-ra nyert, de például a kétszázadik válogatott meccsét játszó Modrić vezette horvátoknak ezt mindössze 2 darab kaput eltaláló lövéssel sikerült összehozniuk. Ez volt az egyik:

A hajnali győzelem a kolumbiaiaknak egyben azt is jelentette, hogy már biztosan továbbjutottak a legjobb 32 közé, míg a horvátok megőrizték az esélyüket a továbbjutásra (az utolsó körben Ghána legyőzésével tehetik ezt biztossá, de döntetlennel is van esélyük a legjobb harmadikok egyikeként a tizenhatoddöntőbe kerülni).

Ezzel a két meccsel lement a három csoportfordulóból kettő, szerda este 9-től a bosnyák-katari és a svájci-kanadai meccsekkel megkezdődik az utolsó csoportkör. Amit a csoportmeccsek kétharmada után látni lehet: hat válogatott már biztosan kiesett a tornáról. A legnagyobb meglepetés Törökország leégése, a FIFA-világranglistán 22. válogatott lőtt gól nélkül áll az utolsó helyen abban a csoportban, amiből a társrendező USA már biztosan továbbjutott.

A további kiesők között van két ázsiai vb-újonc (Üzbegisztán és Jordánia), a világbajnokságra 52 év után ismét kijutott Haiti (1974-ben még egy mindössze 16 csapatos tornán voltak kinn, igaz, mindhárom meccsüket simán elbukták az olaszok, az argentinok és a lengyelek ellen), a 2018 után ismét vb-szereplő, szintén közép-amerikai Panama (ők is három vereséggel estek ki nyolc éve), valamint egyetlen afrikai csapatként Tunézia (ez a hetedik vb-jük, a csoportból egyszer sem jutottak tovább).

Az is eldőlt mostanra, hogy melyik az a hét csapat, amely már biztosan ott van a tizenhatoddöntőben, közülük négyen már biztosan csoportgyőztesek. Ez a hét csapat van a legjobb 32 között két meccs után:

Mexikó (A csoport)

Egyesült Államok (D csoport)

Németország (E csoport)

Franciaország (I csoport)

Norvégia (szintén I csoport)

Argentína (J csoport)

Kolumbia (K csoport).

A többi 35 csapat sorsa az utolsó fordulóban dől el. Mivel azt, hogy a legjobb 32 között ki kivel játszik, nagyban befolyásolja, hogy mely csoportokból jutnak tovább a 3. helyezettek – a 12 csoportharmadikból csak négy esik ki, a 8 legjobb mehet az egyenes kieséses szakaszba –, egyelőre csak azt lehet kijelenteni, hogy:

Az argentinok csoportgyőztesként a Spanyolország, Uruguay, Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia alkotta H csoport másodikjával találkoznak, aki még bárki lehet ebből a négyesből (a 4 ponttal élen álló spanyolok a 2 pontos uruguayiakkal, a 2 pontos zöld-fokiak az 1 pontos szaúdiakkal játszanak az utolsó fordulóban).

A németek csoportgyőztesként az A-D csoportok egyikének harmadikjával találkoznak majd (ez akár Csehország, Skócia vagy Paraguay is lehet).

Az USA csoportgyőztesként a B, E, F vagy I csoport harmadikjával játszik, ez a B-ből akár a társrendező Kanada is lehet, ha ma este nagyon kikapnak Svájctól, a bosnyákok pedig nagyon megverik Katart.

Míg Mexikó, szintén csoportgyőztesként a C, E, F vagy H csoportban harmadik helyen végzett csapatot kapja, tehát az ő ellenfelük is kikerülhet a spanyol, uruguayi, zöld-foki, szaúdi négyesből.

Az I csoport győztese – hogy ez a francia vagy a norvég csapat lesz-e, az majd két nap múlva dől el – a C, a D, az F vagy a G csoport harmadikjával játszik majd, a G-ből akár Belgium is lehet ez a csapat (most legalábbis csak a 3. helyen állnak Lukakuék, igaz, az utolsó meccsüket Új-Zélanddal játsszák). Aki egyébként itt továbbjut, annak a nyolcaddöntőben a németek ágán továbbjutó csapat lesz az ellenfele.

Míg az I csoport második helyezettje, tehát vagy a franciák, vagy a norvégok, az E csoport másodikja ellen játszanak a 32 között, ez Elefántcsontpart, Ecuador vagy akár Curaçao is lehet. (Aki innen továbbjut, az a brazilok-féle C csoport győztesének és a holland-japán-svéd hármasból kikerülő F csoport-második továbbjutójával találkozik a nyolcaddöntőben.)

És végül Kolumbia:

ha megnyeri a K csoportot (ehhez az utolsó meccsen pontot kell szerezniük a portugáloktól, különben Portugália lesz a csoportelső), akkor a D, E, I vagy J csoportok harmadikjával játszik, vagyis akár Paraguay, akár Ecuador is az ellenfele lehet,

míg ha csoportmásodikként jut tovább, akkor az L csoport másodikjával találkozik az első egyenes kieséses meccsen, ez az angol-ghánai-horvát hármas egyike lesz.

Holnap reggelre már három csoportban is lesz végeredmény: ma este kilenctől a már említett Bosznia-Hercegovina–Katar és Kanada-Svájc meccsekkel a B-ben, az éjfélkor kezdődő Marokkó-Haitivel és Skócia-Brazíliával a C-ben, míg a hajnal háromkor kezdődő Csehország-Mexikó és Dél-Afrika–Dél-Korea mérkőzésekkel az A csoportban.