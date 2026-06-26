Életfogytiglant kapott az oroszoknak kémkedő ukrán ezredes, akit személyesen csípett nyakon tavaly az SZBU-parancsnok

Életfogytiglani börtönre ítélték Dmitro Kozjura ezredest, aki az orosz biztonsági szolgálatnak, az FSZB-nek kémkedett. A BBC híre szerint a magas rangú tisztet, aki korábban az ukrán biztonsági szolgálat, az SZBU terrorizmusellenes központjának egyik vezetője volt, hazaárulásban találták bűnösnek. Az ezredes rendszeresen adott át minősített információkat az ukrán hadseregről és annak vezetéséről.

Az ügyészek szerint Kozjura anyagi ellenszolgáltatás fejében osztotta meg az államtitoknak minősülő értesüléseket.

A tisztet tavaly februárban vették őrizetbe. Az elfogásakor publikált fotók, amelyeken Vaszil Maljuk, az SZBU akkori parancsnoka a grabancánál fogva kényszeríti a láthatóan összevert férfit, hogy nézzen a kamerába, bejárták a világsajtót.

Dmitro Kozjura és a nyomozást vezető Vaszil Maljuk Fotó: SZBU

Az akkor közzétett információk arról szóltak, hogy az FSZB 2018-ban szervezte be Kozjurát Bécsben, ám csak 2024 decemberében „élesítették” a kapcsolatot. Az SZBU szerint legalább 14 eset volt, amikor a gyanúsított anyagokat továbbított Oroszországnak.

„Az SZBU megtisztulása folytatódik. Hiába próbál az ellenség behatolni a sorainkba, nem fogja tudni megtenni, mert időben észleljük, dokumentáljuk, őrizetbe vesszük” – mondta Maljuk. Őt a szokásos hatalmi átrendeződések egyike alkalmából időközben távozásra kényszerítették a szolgálatok éléről.