Elindult a Pride, a menetet már nem a kormányváltó düh mozgatja

Elindult a 31. Budapest Pride felvonulás, a tavalyihoz hasonlóan Itt(hon) vagyunk szlogennel, hiszen bár rengeteg minden változott tavaly óta, sok mindenben még mindig csak várjuk a változást (itt írtunk erről bővebben).

A legfontosabb, hogy az idei felvonulást a rendőrség tudomásul vette, és Budapest új rendőrfőkapitánya pedig június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére, hogy „a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.”

Mindemellett az országos tisztifőorvos már szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén, ennek megfelelően pokoli hőségben menetelhetnek az Operától a Vérmezőig a résztvevők.

Az alaphangulatot idén a zászlógate (hommage á padgate) színesítette: a főváros Progresszív Pride-zászlókkal díszítette fel a Pride-hónap alkalmából az Erzsébet-hidat, a zászlókat egy férfi leszedte és a Dunába dobálta, aztán jött a Mi Hazánk, és nemzeti lobogókat tűzött ki, Karácsony bejelentette, hogy a Pride napján nemzeti színű és szivárványos zászlók is lesznek a hídon, aztán valaki (Deák Dániel sokat látott elemző szerint „magyar fiatalok”) a szivárványos példányokat megint leszedték.

A Mi Hazánk amúgy feltűnően aktív volt idén is a témában: Novák Előd például egyenesen a Pride napjára időzítve nyújtott be egy törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amiben „a szivárványos zászlók középületekre való tűzésének tilalmát” célozta meg.

Ettől függetlenül a Budapest Pride természetesen idén is vonul.

Karácsony Gergely fotózkodik pride-ozókkal Fotó: Bankó Gábor / 444

Fotó: Bankó Gábor / 444

A hőség azért természetesen rányomja a bélyegét a rendezvényre, a kamionok egészen a Deák térig húzódnak, a résztvevők viszont elsősorban az árnyékos területeket töltik ki.



Persze, hogy kevesebben vannak, mint tavaly, hiszen már nem a kormanyváltó düh, és a gyülekezési törvény módosítása elleni tiltakozás mozgatja a résztvevőket.



Amiben nagyon más ez a mai Pride az talán ez: nincs egyetlen FCK NER típusú póló, tábla, molinó és kitűző sem. Az már a múlt.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Fotó: Bankó Gábor / 444



És őszintén? Csak ettől az egy változástól az egész eseménynek sokkal szabadabb a légköre.



Még úgy is, hogy bőven van miért menetelni, hiszen az LMBTQ-közösség még mindig erős hátrányban van, akár csak a jogegyenlőség tekintetében is.



De legalább nem a NER nevű hendikeppel a nyakukba indulnak neki a mai felvonulásnak.



Ég és föld a különbség.