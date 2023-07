Egy ferencvárosi pad nehéz napjai: kinek lesz jobb attól, hogy néha szivárványosra, néha zöld-fehérre festik?

Egy ferencvárosi pad dönti el, ki az erősebb: a buzik vagy a nácik. Hot topic a nyári forróságban!



Az Amnesty International aktivistái hatalmas csinnadrattával festettek át egy ferencvárosi padot szivárványszínűre a Ferencvárosi Önkormányzat áldásával, az erről küldött sajtóközlemény szerint „annak a jelképeként, hogy a kormány évek óta tartó kirekesztő politikája ellenére a többség egy nyitott, szabad és boldog Magyarországon szeretne élni.”

Ami papíron nagyon jól hangzó mondat, de

1. nem nagyon van összhangban a magyar realitással,

2. épp maga a pad ad felületet az állítólagos többség össznépi boldogsága helyett a kirekesztő, homofób megnyilvánulásoknak.

Az első ponttal kapcsolatban persze lehetne lamentálni azon, hogy a jelenlegi kormány több mint évtizedes kirekesztő politikája hogyan gyűrűzik le a társadalom széles rétegeibe. Ehelyett viszont megindult a virtuális katasztrófaturizmus, és az erre fogékony közeg mindkét oldalon arra figyel, milyen színe van éppen egy padnak, vásári komédiává degradálva az LMBTQ-közösség számára szó szerint életbevágó kérdéseket.



A ferencvárosi szivárványos padból ugyanis egy éjszaka alatt lett zöld-fehér pad, erről a FradiMob nevű szurkolói oldal posztolt képet, az alábbi üzenettel: „Ez a város nem az a város. Ferencváros. Lassan baranyi és a többi libernyák is megtanulhatná.” Vasárnapra az Amnesty visszafestette az objektumot, hétfő este viszont már megint zöld-fehérben pompázott. Itt tartunk ma, és hol van még a vége? Ahogy a Fradimob is megjegyezte: „Ha olyan hosszú lesz, mint a Barátok közt, sebaj, mi ráérünk, mert ez a város nem az a város. Ez a Ferencváros.” Erre reagált egyébként a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina is:

Mondhatnánk, hogy patthelyzet, 2-2 az állás, a felek hősies küzdelemben nem bírnak egymással, messze még a meccs végét jelző sípszó, kiegyenlített a küzdelem. Kár, hogy mindez nem azok bőrére megy, akik elszórakoztatják magukat - és közönségüket - ezzel a festegetéssel. Valójában ugyanis ez a fajta látvány- és gesztuspolitizálás semmit sem ér, senkinek sem lesz tőle jobb, legfeljebb annak, aki a gesztust teszi: örülhet a Ferencvárosi Önkormányzat az Amnestyvel karöltve, hogy az ő nyitott, szabad és színes gondolkodásuk kap egy jó adag figyelmet (és pár száz lájkot a Facebookon). És örülhetnek maguknak a Fradi-ultrák, hogy jól lenyomták a buzikat. Aztán visszanyomják őket is, és ez így megy, amíg el nem kopik az a rommá festegetett szerencsétlen pad. Elsöprő erejű győzelem mindkét oldalon. Mindezt azon a héten, amikor a Pride-hónap megkoronázásaként ezrek vonulnak majd a Budapest Pride felvonuláson - aminek egyébként egy normális országban nem demonstrációnak, hanem valóban örömünnepnek kéne lennie.

Itt persze nem az, hanem bozótharc, a legrosszabb értelemben. És ebben biztosan nem segít az sem, ha egy ilyen pszeudokonfliktussal irányul rá ismét a figyelem a témára.

Mit üzen ez az egész annak, aki életében először menne a felvonulásra? Hogy van kitől/mitől tartania. Mit üzen annak, aki évtizedek óta küzd az LMBTQ-közösség jogaiért? Hogy továbbra is vannak, akik szerint ezek a jogok nem illetik meg őket. Mit üzen ez azoknak, akik hisznek abban, hogy minden ember egyenlő, függetlenül attól, hogy kit szeret? Hogy egy erős és látható csoport ma Magyarországon ezt nem hajlandó eltűrni, és fel is lép ellene, minden eszközzel. Hogy láthatatlanná akarják őket tenni. Hogy továbbra is el vannak nyomva.

Ez az egész padfestegetősdi ezt tolja újra (és nem először) az arcukba épp azoknak az embereknek, akikről szól, ráadásul úgy, hogy ők ezt biztosan nem kérték.



Igen, ez ma a valóság, és ez az, ami ellen sokan és sokféleképpen próbálnak küzdeni. De ebben a küzdelemben ez a pad nem előrelépés, sőt, inkább csak felületet ad a konfliktus újbóli kiéleződésének.

A szivárványos pad körül kibontakozó (kissé azért persze nevetséges) küzdelem ebben a formában ugyanis szó szerint nem más, csak felülete az erényfitogtatásnak és a homofóbiának - kinek-kinek a maga szája íze szerint. Miközben maga a helyzet minden, csak nem vicces. Mert emberek életéről szól.



Attól, hogy van egy szivárványosra festett pad egy fővárosi kerületben, nem lesz jobb 2023-ban melegnek lenni Magyarországon. Attól, hogy ekörül a pad körül ilyen indulatok válnak még láthatóbbá, egy kicsit rosszabb lesz melegnek lenni 2023-ban Magyarországon.

