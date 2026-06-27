Hiába voltak tele a tározók, mégis kínlódtak a vízzel Mendén

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Az ország több részén is vízhiány lépett fel az elmúlt napokban, pedig jövő hét közepéig csak egyre melegebb lesz.

Különösen érintett a főváros körüli agglomerációs övezet, ahol az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest.

Mendén évek óta probléma van a vízellátással, ezúttal három napon keresztül kínlódtak, vízkorlátozást is be kellett vezetni.

Kaszanyi József polgármester maga is érdekelt a Hét Domb Lakóparkban, Hadházy Ákos a NER visszásságait leleplező posztjaiban ezt, és több más dolgot, így egy zanzibári utazást is a szemére vetett annak idején.

Kaszanyi azt mondja, az elmúlt 16 évben egyszerű emberként élte az életét, a politikához nem értett, most drukkol a Tiszának.

Több mint egy hete tart a kánikula, de a neheze még csak most jön. A jövő hét közepéig szinte naponta emelkedik majd a hőmérséklet, pedig már most is elviselhetetlen a hőség, a hétvégére 40 fok lesz vagy még annál is melegebb.

Az ország vízművei is kemény hétvége előtt állnak. A vízfogyasztás ilyenkor még inkább megnő, vannak részei az országnak, ahol már egy hete lajtos kocsikból hozzák a vizet, pedig hol volt akkor még a 40 fok?

Már Zalában sincs víz

Súlyos gondok vannak Zalában, a legcsapadékosabb megyében. Zalaszentgróton és környékén, de Zalaegerszegen is korlátozni kellett a vízfogyasztást. A legtöbb ember komolyan veszi a korlátozást – különösen, ha a vécét se tudja lehúzni –, de a szolgáltató szerint mindig vannak olyan, akik, ha éppen van víz, gyorsan locsolnak egyet vagy feltöltik a medencéjüket. Ez most különösen nagy felelőtlenség. Bezárt a kehidai fürdő, több településen csak lajtos kocsikból jutnak vízhez az emberek, a honvédség is segít feltölteni a zalai víztározókat.

Száraz a zalaegerszegi párakapu Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Kisebb-nagyobb korlátozást kellett bevezetni egy sor Pest megyei településen. Régi agglomerációs probléma ez, sokan kiköltöztek ugyan Budapestről, de a környékbeli infrastruktúra nem tartott lépést az új lakóparkok építésével, a lakosságszám növekedésével. Az utakon dugók vannak, lassan már nem csak csúcsforgalomban, zsúfoltak a buszok, vonatok, hévek, kevés az óvodai, iskolai férőhely, a bölcsődékről nem is beszélve, túlterhelt az egészségügy.

A tározók tele, mégis akadozott a vízellátás

Mende egy tipikus agglomerációs település Budapest szélétől mindössze 12 kilométerre. A községet kettészeli a mindig zsúfolt, a jászságiak által is használt 31-es út – 2029-ig kellene elkezdeni az elkerülő út építését –, és évek óta gond van az ivóvízzel is. Na nem olyan, mint 1963-ban, amikor a folyammá dagadt Tápió használhatatlanná tette a falu kútjainak nagy részét. Vezetékes ivóvíz nem volt, így a a lakosság negyede, 900-1000 ember hosszú éveken át messziről volt kénytelen cipelni a vizet.

Nem került be az országos hírekbe, de az elmúlt hétvégén Mendén is volt egy kisebb riadalom. Olvasónk szerint „hosszabb-rövidebb időre maradtak megfelelő ivóvízellátás nélkül a hőségriadó közepén”. A szolgáltató a telefonos érdeklődésre azt közölte a helyiekkel, hogy a tározók tele vannak, a problémát egy műszaki hiba okozta, forduljanak az önkormányzathoz. A polgármester szerint minden fejlesztést elvégeztek, a hiba a vízműnél van. „Különösen aggasztónak tartjuk, hogy a hőségben kisgyermekes családok, idősek és betegek órákra víz nélkül maradhattak. Semmilyen segítséget nem kaptunk” – írta olvasónk. A vízszolgáltatás péntektől vasárnapig akadozott, az önkormányzat hétfőn vízkorlátozást rendelt el, ami a mai napig tart. „Mi vödrökben tároltunk vizet, hogy szükség esetén használni tudjuk a mosdót, valamint 5 literes palackokat töltöttünk meg, hogy legalább mosakodni és főzni tudjunk – írta. – Nem locsoljuk a kertet, nincs medencénk, kizárólag az alapvető szükségleteinkhez szerettünk volna vízhez jutni.”

Már Hadházy is felfigyelt rá

Az évek óta visszatérő problémákért sokan a lakóparki fejlesztéseket teszik felelőssé. Az ügyben egy petíció is született, a szerzője így fogalmaz: „Különösen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a település fejlődésével és az új lakóingatlanok számának növekedésével párhuzamosan a vízellátási problémák továbbra sem rendeződtek megnyugtató módon.” A petícióban egyebek mellett azt követelik, hogy mutassák be: az új lakóparkok és fejlesztések milyen módon befolyásolják a település vízellátását.

A falu szélén épülő Hét Domb Lakóparkot annak idején Hadházy Ákos is kipécézte. Kaszanyi József polgármester ugyanis építési vállalkozóként érdekelt volt a projektben.