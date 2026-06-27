Irán nagyon nem akar hazamenni erről a világbajnokságról

Az eddig mérsékelt teljesítményt nyújtó Belgium (döntetlen Egyiptom és Irán ellen) helyreállította a világ rendjét, 5-1-re ütötte ki Új-Zélandot. A gyermeke születésére Európába hazaruccanó Doku a kezdőcsapat tagja volt, a meccs hőse azonban nem ő, hanem a két gólt szerző arsenalos Trossard volt.

Fotó: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

Egyiptom akár a csoport első helyét is megszerezhette volna, ha legyőzi a két döntetlennel nyitó Iránt. Nem győzte le, az 1-1-es végeredmény már a 14. percre kialakult. A meccs végén Irán minden megtett, hogy egyenes ágon biztosítsa a továbbjutását, de csak egy lesgólig és kapufáig jutott.

Az iráni delegáció nem szívesen látott vendég az amerikai meccseken. A kezdő sípszó előtt csak 24 órával a kezdés előtt ruccanhatnak át Mexikóból Amerikába, ha véget ér a meccs, indulniuk kell vissza. Érkezésük után a stáb 15 tagjától megtagadták a vízumot. Közben a két, háborúban álló ország diplomatái Svájcban békemegállapodáson dolgoznak, bár Washington szombat reggel is iráni célpontokat támadott.

Fotó: RICHARD HEATHCOTE/Getty Images via AFP

A csoport élén végzet Belgium egy egyelőre ismeretlen csoportharmadikkal folytatja az egyenes kieséses szakaszban, Egyiptom ellenfele Ausztrália lesz.

Irán továbbjutása még nem dőlt e, de nagy valószínűséggel folytathatják. Kiesésükhöz az kell, hogy a hátralévő három csoportban harmadik helyezett megelőzze.