A norvég drukkerek is kitettek magukért Oslóban, tízezrek ünnepelték a válogatott első egyenes kieséses vb-győzelmét

Mexikóvárosban állítólag egymillió, de a norvég fővárosban is több tízezer szurkoló gyűlt össze, hogy megünnepelje a futballválogatott első olyan győzelmét, amelyet egy torna egyenes kieséses szakaszában hozott össze. A három meccsen már 5 gólos Haaland és társai nagy csatában verték kedden Elefántcsontpartot 2-1-re, és ezzel megcselekedték azt, amit korábban nem sikerült. Norvégiának ez a negyedik vb-szereplése, és bár legutóbb, 1998-ban szintén nyolcaddöntős volt, akkor még a csoportból lehetett bejutni a legjobb tizenhatba.

A diadal után nemcsak a stadionban, illetve a pályán csinálták meg a híressé vált evezős bulit, ezt tették Oslóban is az emberek. Több tízezren vonultak a norvég főváros utcáira, az ünneplés a Királyi Palota környékén hágott leginkább a tetőfokára.

Fotó: TROND R TEIGEN/AFP

És ahogy az lenni szokott, nem is úszta meg károk nélkül a város, a Reuters híre szerint a nagy buli nyomán esett baja a metrónak, a kerítéseknek, a lámpaoszlopoknak és a növényzetnek is.

Fotó: JAVAD PARSA/AFP

„Bele sem merek gondolni, mi fog történni, ha eljutunk a döntőig” – kommentálta a fejleményeket Ole Johan Hildre királyi kertész az NRK norvég műsorszolgáltatónak.

Fotó: JAVAD PARSA/AFP

Norvégia a legjobb nyolcért a Japánt legyűrő Brazíliával játszik. Érdekesség: a brazilok még soha nem verték meg az északiakat, a már említett 1998-as világbajnokságon például 2-1-re kikaptak Rivaldóék a csoportkörben, valahogy így.