A norvég drukkerek is kitettek magukért Oslóban, tízezrek ünnepelték a válogatott első egyenes kieséses vb-győzelmét

Mexikóvárosban állítólag egymillió, de a norvég fővárosban is több tízezer szurkoló gyűlt össze, hogy megünnepelje a futballválogatott első olyan győzelmét, amelyet egy torna egyenes kieséses szakaszában hozott össze. A három meccsen már 5 gólos Haaland és társai nagy csatában verték kedden Elefántcsontpartot 2-1-re, és ezzel megcselekedték azt, amit korábban nem sikerült. Norvégiának ez a negyedik vb-szereplése, és bár legutóbb, 1998-ban szintén nyolcaddöntős volt, akkor még a csoportból lehetett bejutni a legjobb tizenhatba.
A diadal után nemcsak a stadionban, illetve a pályán csinálták meg a híressé vált evezős bulit, ezt tették Oslóban is az emberek. Több tízezren vonultak a norvég főváros utcáira, az ünneplés a Királyi Palota környékén hágott leginkább a tetőfokára.
És ahogy az lenni szokott, nem is úszta meg károk nélkül a város, a Reuters híre szerint a nagy buli nyomán esett baja a metrónak, a kerítéseknek, a lámpaoszlopoknak és a növényzetnek is.
„Bele sem merek gondolni, mi fog történni, ha eljutunk a döntőig” – kommentálta a fejleményeket Ole Johan Hildre királyi kertész az NRK norvég műsorszolgáltatónak.
Norvégia a legjobb nyolcért a Japánt legyűrő Brazíliával játszik. Érdekesség: a brazilok még soha nem verték meg az északiakat, a már említett 1998-as világbajnokságon például 2-1-re kikaptak Rivaldóék a csoportkörben, valahogy így.
A norvég szurkolók együtt eveznek és minden ütemre azt ordítják, hogy RÚ. Kell ennél jobb?
Mexikó 1986 óta nem nyert meccset a futball-világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában.
Elefántcsontpartot győzték le 2-1-re, Erling Haaland már öt gólnál jár első világbajnokságán.