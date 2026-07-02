A Velencei Bizottság küldöttsége meglátogatta Sulyok Tamást a Sándor-palotában, eljött a testület elnöke is

„A köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitás helyzet rendezésének támogatásában, egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez.”

Sulyok Tamás államfőt csütörtökön meglátogatta a Sándor-palotában a Velencei Bizottság küldöttsége, a hivatal közleményt adott ki a konzultációról, melynek érdemi része kimerül a fenti bővített mondatban.

A köztársasági elnök, mint arra a közlemény is kitér, május 29-én fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, szakértői közreműködést kérve „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához”. A testület úgymond jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.

Fotó: BARTOS Gyula (family name first = Bartos, given name after = Gyula), given name after = Gyula)/SÃ¡ndor-palota, Office of Communications

A delegációban tagjaként itt volt Marta Cartabia, a bizottság elnöke, Simona Granata-Menghini, a testület igazgatója, valamint Christoph Grabenwarter bizottsági tag, az osztrák Alkotmánybíróság elnöke.

Sulyok azután fordult a Velencei Bizottsághoz, hogy Magyar Péter miniszterelnök több alkalommal is távozásra szólította fel, illetve jelezte, hogy ha ez nem történik meg, jogszabályi úton fogják elmozdítani. Nem történt meg, a jogszabályt, azaz az alkotmánymódosítást időközben elfogadták. Magyar két hete arról beszélt, hogy július 20. környékén már nem Sulyok Tamás lesz a köztársaság elnöke.

Az államfőnek volt egy köre a hazai Alkotmánybíróságon is, az a projekt azonban elbukott, napirendre sem vették végül.

Frissítés

Magyar Péter a csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, Ruff Bálint, Orbán Anita és Görög Márta miniszterekkel fogadták a Velencei Bizottság küldöttségét. Egyetértettek abban, hogy fontos a jogállam és a demokrácia helyreállítása, a fékek és ellensúlyok visszaépítése. Rendszeres kapcsolatban maradnak, tette hozzá a miniszterelnök.