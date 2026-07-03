Az első a felszabadított uniós pénzből: új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között

Vitézy Dávid aláírta a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt.

A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni.

Így fog kinézni az új szakasz:

Fotó: Vitézy Dávid Facebook

Vitézy Dáviddal nemrég készítettünk interjút: