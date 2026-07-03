Felfüggeszti működését Lázár János revolverlapja, a Promenad24

A Promenad24 szolgálati közleményben tájékoztatta olvasóit, hogy internetes oldala határozatlan időre felfüggeszti a tevékenységét. A következő időszakban a Facebookon lesznek elérhetőek, ahol „továbbra is ki fogjuk mondani az igazságot, közéleti kérdésekben pedig ugyanolyan következetesek leszünk, mint korábban”.

A Lázárhoz Jánoshoz szorosan köthető lap megköszönte olvasóinak, hogy „sok éven át mellettünk voltak, hittek bennünk és minket választottak”. „Értük is tettük, amit helyesnek gondoltunk. Bár más keretek között, de folytatjuk a munkát, követőinkre számítunk a jövőben is.”

Lázár János Fotó: Bankó Gábor/444

A hódmezővásárhelyi újság évek óta Lázár revolverlapjaként működött. Ők írtak 2025 szeptemberében lejárató cikket Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról, aki néhány nappal később öngyilkos lett, és egy hónappal később ők hozták nyilvánosságra a Tisza Párt applikációjából adatszivárgással/lopással megszerzett neveket a helyi választókerületből.

De 2024 februárjában ők jegyezték „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai” című cikket is, amiben azon háborogtak, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kezet rázott Márki-Zay Péterrel, ráadásul még rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért neki.

Korábban a lap tulajdonosa volt Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa, Bada János, akit júniusban bocsátottak el a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatói pozíciójából.