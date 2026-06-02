Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját

Minisztériumi forrásaink szerint azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját.

Bada János az előző közlekedési miniszter, Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt. Lázár hódmezővásárhelyi polgármestersége idején az önkormányzattal közösen tulajdonolta a Zafír Média Kft.-t, később pedig benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is.

Bada 2023-ban lett a Lázár minisztériuma alá tartozó MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója. Lázár nem sokkal később kiszervezte a MÁV-csoport beszerzéseit a vállalatnak, így a cégcsoport valamennyi cégének a MÁV SZK-nál kellett leadnia a rendelést, ha mozdonyalkatrészt, gumiabroncsot vagy éppen üzemanyagot akart vásárolni. Az átszervezéssel 700-800 fő is átkerült a Bada által irányított céghez.

Bada korábban a Lázárhoz szorosan köthető Promenád24 című lap tulajdonosa és ügyvezetője is volt. A hódmezővásárhelyi újság évek óta Lázár revolverlapjaként működik. Ők írtak 2025 szeptemberében lejárató cikket Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról, aki néhány nappal később öngyilkos lett, és egy hónappal később ők hozták nyilvánosságra a Tisza Párt applikációjából adatszivárgással/lopással megszerzett neveket a helyi választókerületből. De 2024 februárjában ők jegyezték „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai” című cikket is, amiben azon háborogtak, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kezet rázott Márki-Zay Péterrel, ráadásul még rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért neki.

A 444-hez eljutott egy hétfői levél is, amit a MÁV SZK egyik munkavállalója küldött Bakos Krisztinának, a MÁV vezérigazgató-helyettesének. A munkavállaló tájékoztatást kért, hogy folyamatban van-e belső vagy külső vizsgálat a MÁV SZK-nál felmerült, „a munkavállalók körében széles körben ismert és rendszeresen említett visszásságokkal kapcsolatban”. Példaként hozta többek között a beszerzési eljárások átláthatóságát, személyi összefonódásokat és egyes kinevezések körülményeit. A munkavállaló megkérdezte, hogy a MÁV vezetése rendelkezik-e információval az aggályokról, emellett kérte annak megerősítését, hogy a felmerült kérdésekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter rendelkezik-e információval.