Európa-rekordot ért el a magyar vasút az elmúlt években

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában - közölte vasárnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésére hivatkozva. Szerinte ez a „lázári vasútrombolás”, az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye.

Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy Dávid a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésére hivatkozva kiemelte, a magyar vasúti járművek átlagéletkora 42 év, miközben Romániában 32, Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban pedig 20 esztendő ugyanez az adat. Szerinte ez azt mutatja, hogy Magyarország évtizedes lemaradásban van a vasúti járműpark megújításában, egy olyan területen, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást, tervezést és évekre előkészített döntéseket igényel.

Európai vasúti személyszállító flották átlagéletkora (év) Grafika: GKI

A GKI elemzése megjegyzi, hogy Magyarországon az elöregedett járműpark egyre nagyobb karbantartási költségeket, alacsonyabb üzembiztonságot, gyengébb energiahatékonyságot és romló szolgáltatási színvonalat eredményez, miközben csökkenti a vasút versenyképességét a közúti közlekedéssel szemben.

A miniszter szerint a régió országaiban azért alacsonyabb a járműflotta átlagéletkora, mert belátták, hogy a vasútfejlesztés stratégiai kérdés. Vitézy szerit elődja, Lázár János „nem egyszerűen tévedett, hanem messze saját ciklusán túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét, amikor sorban beszerzéseket és beruházásokat állított le, függesztett fel, vagy húzott keresztbe még a hivatalában töltött legutolsó napjaiban is”.

Azt ígérte, hogy a uniós forrásokból 1,8 milliárd euró értékben új HÉV-kocsikat és 35 emeletes motorvonatot tudnak venni, ami szerinte jelentősen javíthatja a járműpark átlagéletkorát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon is korszerűbb, megbízhatóbb vasúti szolgáltatás működjön. (MTI)