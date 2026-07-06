Ruff Bálint: Minden egyes nap százmilliárdos mutyikkal találkozom

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  • Napirend előtt Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel Bóka János a Fidesz részéről.
  • Válaszul Ruff Bálint arról beszélt, miért van szükség az antikorrupciós törvénycsomagra.
  • Az ülésnap Vitézy Dávid felszólalásával kezdődött.
video Ruff Bálint bóka jános parlament ávh az önkény 50 árnyalata Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal
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