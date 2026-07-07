Kapitány István kirúgta a vezérigazgatót és a választás előtt ukrajnai „tényfeltárásra” küldött Czepek Gábor volt miniszterhelyettest is az MVM-től

„A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét” – közölte kedd délutáni Facebook-posztjában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Frissítés: Kapitány egy órával később egy új posztban bejelentette azt is, hogy az MVM új vezére Bertalan Zsolt, „aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik”. Bertalan korábban az MVM Zrt. technológiai innovációs igazgatója volt, 2002 és 2013 között a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál, a Mavir Zrt.-nél dolgozott vezetői pozíciókban, az utolsó időszakban vezérigazgatóként. Közreműködött a hazai áramtőzsde, a HUPX létrehozásában, 2013-2016 között a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. vezérigazgatója volt.

A két felmentett MVM-es közül a szélesebb közvélemény Czepek nevét ismerhette meg az elmúlt időszakban. Ő volt a bukott Orbán-kormány energetikai miniszterhelyettese, és egyben ő volt annak a kormányzati „tényfeltáró küldöttségnek” a vezetője, amit Orbán Viktor miniszterelnök a választás előtt, nyilvánvaló kampánycélokból Ukrajnába küldött, hogy tárják fel a – mellékesen oroszok által meglőtt – Barátság kőolajvezeték állapotát, magyarán: bizonyítsák be, hogy az ukránok ármánykodása miatt nem jön Magyarországra orosz olaj.

Orbán Viktor és Czepek Gábor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az akkori delegáció komolyságát már az indulás körülményei elárulták: az eredetileg ötfős csapatból csak négyen lépték át a határt, az ötödik tagnak ugyanis eszébe jutott, hogy ő Ungváron született, és mivel megvan még ukrán állampolgársága is, rá is vonatkoznak a mozgósítási törvények, szóval inkább nem ment tényfeltárni.

Ami a többieknek sem sikerült – Denisz Szmihal energetikáért felelős miniszter például nem is volt Ukrajnában a március 11-én indult, de a március 15-i Békemenetre hazarendelt magyar delegáció villámlátogatása idején –, ami valószínűleg senkit sem lepett meg. Szürreális küldetésükről még márciusban itt írtunk bővebben.

A felmentett vezérigazgató, Mátrai Károly 2023 januárjában került az állami energetikai óriásvállalat élére. Mátrai az MVM élére kinevezése előtt a magyarországi gázkereskedelmi platformokat kiszolgáló Keler KSZF Zrt. vezérigazgatójaként, majd a MET Csoport romániai, később spanyolországi leányvállalatainál dolgozott.

Az állami cégeknél az utóbbi időkben sorozatosak a vezércserék: a gazdasági miniszter hétfőn Berta Adrienn-nek az EXIM Bank Zrt.-nél, illetve az az alá tartozó Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél (MEHIB Zrt.) betöltött vezérigazgatói tisztségeiből való visszahívását jelentette be, a múlt héten az MFB vezetőjét, Kovács Zsoltot menesztette. Emellett Kapitány is, Kármán András pénzügyminiszter is kitette egy-egy állami cég vezetéséből Guller Zoltán, a NER prémium káderét: Kapitány a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. elnöki posztjáról, míg Kármán a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról menesztette.