A háborúra rácsodálkozó turisták a Barátság kőolajvezeték nyomában: mire volt jó a Czepek-féle pszeudo-tényfeltárás?

A kormány értelmezése szerint a Barátság kőolajvezeték valós állapotát felderíteni hivatott, börleszkkaravánként működő küldöttség sikeresen teljesítette a küldetését, mivel az ukránok beismerték a tettüket.

Az elért siker: a kőolajvezetéket nem tudták megnézni, az „energetikai kormányzattal” nem tudtak tárgyalni, az ukránok nem ismertek be semmit.

Hende Csabáék svédországi vizsgálóbizottsága óta magyar küldöttségből nem csináltak ekkora PR-akciót.

A kijevi hősök szerencsére a Békemenetre pont hazaértek.

A Barátság kőolajvezetéken másfél hónapja nem jön az orosz olaj, a probléma feloldásához az ukrán és a magyar fél nem igazán került közelebb. Az ukrán magyarázat szerint a vezetéket érő orosz támadások és infrastruktúrakárok okozták a leállást, Magyarország (és Szlovákia) viszont azt állítja, Kijev politikai okokból késlelteti a javítást.

Orbán mindeközben már Magyarország Ukrajna általi gyarmatosítását vizionálja, Zelenszkij pedig több nyilatkozatában utalt nyíltan arra, hogy ő bizony nem fogja törni magát azért, hogy megszereltesse a kőolajvezetéket, amit szíve szerint újra se nyitna. Mivel Orbán és Zelenszkij viszonya gyakorlatilag annyira elmérgesedett, hogy nem tudnak egymással leülni tárgyalni (legalábbis erre utalt Orbán a Rónai Egonnak adott interjúban, amikor arról beszélt, hogy a két külügy próbál legmagasabb szintű találkozót szervezni, de már az előkészítéssel sem jutnak dűlőre), és Orbán Zelenszkijnek küldött nyílt levele sem ért el különösebb hatást, így a kampányhajrában a leglátványosabb megoldás egy tényfeltáró delegáció gondosan Facebook-dokumentált Ukrajnába küldése volt.

Természetesen a delegációküldés műfaját nem most álmodta meg a miniszterelnök, 2023-ban már volt egy sikeres küldetés, amikor Hende Csabáékat küldte ki Stockholmba és Helsinkibe a svéd és finn NATO-csatlakozás teljesen indokolatlan akadályozása idején. Akkor Hende mellett Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke, valamint Győri Enikő és Schaller-Baross Ernő, fideszes európai parlamenti képviselők vizsgálták ki a kivizsgálandót, a kétoldalú kapcsolatokat, a NATO-csatlakozást és a jogállamiságot. De hasonló lélegzetvételű tényfeltáró misszióra küldte Orbán a Megafonosból lett EP-képviselőből lett dollárbiztost, László Andrást, akinek az lett volna a feladata, hogy az Egyesült Államokban járjon utána a USAID-program magyarországi szerződéseinek. Ő egy fokkal kevésbé végzett sikeres munkát, mint a Hende-csapat, mivel az amerikaiak kikosarazták, ugyanis attól tartottak, hogy a magyar kormány a magyar csoportok támogatásáról szóló információkat a független média és civilek elleni leszámolásra használná fel, ezért elutasították az információk átadását.