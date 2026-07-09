Az amerikai légierő megint Iránt támadta, Irán pedig Kuvaitot és Bahreint

Szerdán közölte az amerikai hadsereg, hogy újabb támadásokat indított Irán ellen, cserébe Irán Kuvaitot és Bahreint támadta – írja a Reuters. Az Egyesült Államok azt állította, a legújabb támadásokat a Hormuzi-szoroson áthaladó három teherhajó ellen kedden elkövetett támadásra adott válaszként hajtották végre. Az amerikaiak néhány órával azután támadták Iránt, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, véget ért az Iránnal kötött ideiglenes fegyverszünet.

Az amerikai csapások Irán egyes területein áramkimaradást okoztak. Irán a támadásokra támadásokkal válaszolt Kuvait és Bahrein ellen – mindkét országban találhatók amerikai katonai bázisok.

Kuvait védelmi minisztériuma közölte, hogy rakétákat és drónokat fogott el, Katar pedig rövid ideig riasztást adott ki „fokozott biztonsági fenyegetés” miatt, majd később visszavonta.

„Ez a válasz az irániak tegnapi hajók elleni bombázására. Ha ez megismétlődik, a helyzet sokkal rosszabbá válik!” – írta Trump a Truth Socialön.

Bár Irán nem vállalta a felelősséget a hajótámadásokért, elemzők szerint Teherán ilyen akciókkal szerezne tárgyalási előnyt.

„Az Egyesült Államoknak még meg kell tanulnia, hogy a megfélemlítés és a vállalások megszegése nem jár következmények nélkül. Hadd fogalmazzak egyértelműen: ha támadnak, visszavágunk” – ezt már Mohammad Baqer Qalibaf, Irán vezető tárgyalója írta az X-en, hozzátéve, hogy „a Hormuzi-szoros csak iráni feltételek mellett nyílik meg újra, nem pedig az Egyesült Államok fenyegetései nyomán”.

Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték.

A most véget ért tűzszünetről június közepén állapodott meg az Egyesült Államok és Irán egy javarészt általánosságokat tartalmazó megállapodás keretei között. Akkor arról volt szó, hogy hatvan napra szüntetik meg a harcokat, ezzel előkészítve egy állandó tűzszünetet, és lehetővé téve a Hormuzi-szoros megnyitását. A megállapodás után Irán többször is panaszkodott, amiért az általa támogatott libanoni Hezbollah és Izrael továbbra is folytatták a harcokat. Végül Izraeli instabil megállapodást kötött a libanoni csoporttal, de Irán és az Egyesült Államok is megsértette a közös megállapodást, amikor június végén dróntámadást és légicsapást mértek egymásra.