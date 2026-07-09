Olyan szupergyors vonatokat rendelt az Eurostar, amelyek az 55 Celsius-fokos extrém hőséggel is elbírnának

Az Eurostar olyan vonatokat rendelt, amelyek 55 fokos hőségben is képesek lesznek közlekedni. A Financial Times cikke szerint a nagy sebességű járatokat üzemeltető vállalat a XXI. század közepén várható „szaúdi típusú” nyarakra próbál felkészülni ezzel.

Az Eurostar múlt héten már frissítette a specifikációit olyan modellekre, amelyek elbírják a +45 fokokat, miután júniusban extrém hőhullám sújtotta Nyugat-Európát. Gwendoline Cazenave vezérigazgató a lapnak azt mondta, ez forróbb volt és hosszabb ideig tartott, mint valaha.

Mivel a cég azzal számol, hogy a most megrendelendő vonatok 2060-ig járhatnak majd, ezért az általános felmelegedést figyelembe véve úgy döntöttek, elvárják, hogy azok akár az 55 fokot is képesek legyenek tolerálni. A vállalat tavaly 1,7 milliárd forintos megrendelésről szerződött az Alstommal az új vonatokra, amelyek a szokásos módon a Csatorna-alagúton keresztül járnak Párizs és London között. Az elsőket közülük 2020-as évtized végéig szállítják le.

Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Az Egyesült Királyság Meteorológiai Szolgálatának hosszú távú előrejelzései szerint 2060-ra jelentősen melegebb és szárazabb nyári idő lesz az országban, és a 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet gyakori lesz. A nyári csúcshőmérsékletek 2056-ra simán elérhetik a 45 Celsius-fokot, összességében pedig elhúzódó hőhullámokra kell számítani.

Nyugat-Európában júniusban több száz haláleset történt a hőhullám miatt. Magyarországon a hónap utolsó napján sorra álltak le a hőség következtében a MÁV legmodernebb vonatai, a FLIRT-ök, amelyeket 35 fok elviselésére kalibráltak eredetileg.