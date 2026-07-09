Ügyészség: A rendőrség önállóan rendelt el nyomozást a Szakács István-ügyben egy június végi videó miatt

Csütörtök délelőtt közleményt adott a fideszes influenszer Szakács István szerda reggeli rendőrségi előállításáról és kihallgatásáról a Fővárosi Főügyészség. A vádhatóság, amit mi is kérdeztünk szerdán az ügyről, azután szólalt meg, hogy tegnap este a Belügyminisztérium egy kurta-furcsa, felelősségelkenő közleményben próbálta az ügyészséget is bevonni az ügybe. A BM abban azt állította: „a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre”. (Az üggyel kapcsolatban egyetlen hatóság sem nevezte meg Szakácsot, csak „ismert akvitistaként”, illetve „influenszerként” emlegették.)

A rendőrség még így sem: szerdai írásbeli kérdéseinkre az Országos Rendőr-főkapitányság napközben csak annyit írt vissza, hogy a kérdésre „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban válaszolni.” Ezután a levél után néhány órával adta ki az említett közleményét a Belügyminisztérium.

A főügyészségi közleményből kiderül, hogy a minisztérium által említett „egyeztetés” nem volt több, mint annak bejelentése, hogy a rendőrség eljárást indított. Ez alapján úgy tűnik, hogy a Belügyminisztérium tegnapi esti közleménye alaptalanul próbálta az eljárást olyan színben feltüntetni, mint a rendőrség (mint nyomozóhatóság) és az ügyészség (mint vádhatóság) valamiféle közös álláspontja nyomán jutottak volna el az olyan úgynevezett nyomozati cselekményekig. Ezzel szemben az eljárás eddig kizárólag rendőrségi hatáskörben született döntések nyomán folyt és folyik.

„A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2026. július 3. napján írásban arról tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget, hogy aznap nyomozást rendelt el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint egy influenszer 2026. június végén közzétett videóüzenete volt”

– írja a vádhatóság. A közleményük szerint ezután július 7-én, kedden kereste meg a Fővárosi Főügyészséget a nyomozóhatóság, amely „tényként közölte, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, őt elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni”. Erre reagálva az ügyben „illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását”.

A Szakács Istvánról ezután szerdán megjelent hírek nyomán a Fővárosi Főügyészség tájékoztatást kért az eljárásról, amire a rendőrség telefonon azt a tájékoztatást kapták: a rendőrök „kutatást tartottak az influenszernél és őt kihallgatták gyanúsítottként. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe”.

Fotó: Szakács István/Facebook





Az ügyészség arra is kitér, hogy a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, az úgynevezett felderítés során a nyomozóhatóság önállóan jár el. Vagyis például önállóan dönt arról, megalapozott-e a gyanú, ahhoz ügyészi jóváhagyás nem szükséges, ilyen ez esetben sem történt.

„A Fővárosi Főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje. A panasz és az ügyiratok ma délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre” – áll a közleményben, ami azzal zárul, hogy a főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt.