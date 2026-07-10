Jöhetnek az uniós ezermilliárdok: jóváhagyta az EU Tanácsa Magyarország új helyreállítási tervét

Az EU Tanácsa jóváhagyta Magyarország új helyreállítási tervét, lehetővé téve 10 milliárd euró kifizetését – közölte a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete. Kármán András pénzügyminiszter néhány órával korábban posztolt arról, hogy a pénzügyminiszterek tanácsa „most tárgyalja és reményeink szerint el is fogadja a magyar RRF-tervet”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A 10 milliárd eurós csomag körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és nagyjából 3,5 milliárd eurónyi hitelből áll. A tanács közleménye szerint a tervben vázolt intézkedések „biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupcióellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba”. Arra is kitértek, hogy az új magyar terv a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítését is segíti.

Ez a döntés az utolsó lépcsőfok volt, a terv elfogadásával véglegesen megnyílt az út az helyreállítási alapból járó uniós források Magyarországra kifizetése előtt. A 10 milliárd eurót, ami mostani árfolyamon nagyjából 3550 milliárd forintnak felel meg, az Orbán-rendszerrel kapcsolatos jogállamisági és korrupciós aggályok miatt fagyasztottak be közel négy éve.

Az uniótól érkező pénzekből a kormány tervei szerint energetikai fejlesztéseket, a digitális átállást, a lakhatás támogatását, a kis- és középvállalkozások megerősítését, valamint vasúti fejlesztéseket finanszíroznak majd. A célokról és a felhasználás tervezett módjáról a kormány három minisztere még június elején beszélt részletesen.

Az uniós döntés hírére – valamint minden bizonnyal annak köszönhetően, hogy az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez – a forint árfolyama 355 forint/eurós szint környékére erősödött. Szerdán, amikor Trump bejelentette, hogy tűzszünetnek vége, sőt, szerda estére már egy kiadós odacsapást is beígért a teheráni rezsimnek, majd a Pénzügyminisztérium közzétette az idei költségvetés átvilágításának adatait – drámai állapot, ezermilliárdos lyukak –, a forint meredeken gyengülni kezdett, az euró ára két nagy ugrással 361 forint fölé emelkedett.