Az Egyesült Államok nyilvános beismerést és garanciákat követel Irántól a Hormuzi-szoros ügyében

Az Egyesült Államok azt követeli Irántól, hogy nyilvánosan jelentse ki, hogy a Hormuzi-szoros nyitva áll, és vállalja, hogy nem támad több kereskedelmi hajót. A kérdés a szombatra, Ománba tervezett amerikai–iráni tárgyalások egyik központi témája lesz – írja a BBC.

Amerikai lapok névtelenül nyilatkozó tisztviselőkre hivatkozva azt írták, hogy Teherán zárt ajtók mögött elismerte Donald Trump elnök tanácsadóinak, hogy hiba volt rálőni a hajókra, ugyanakkor egy önállósult keményvonalas csoportra hárította a felelősséget. Egy tisztviselő így fogalmazott a CBS News televíziós csatornának:

„Visszatértek a tárgyalóasztalhoz, és azt mondták: »Elszúrtuk. Hibát követtünk el. Folytassuk a tárgyalásokat.«”

Júniusban az Egyesült Államok és Irán tűzszüneti megállapodást írt alá, aminek részeként Irán vállalta, hogy biztonságos áthaladást biztosít a kereskedelmi hajóknak.

Hajók a Hormuzi-szorosban. Fotó: -/AFP

A héten újra harcok robbantak ki a Hormuzi-szoros miatt. A Fehér Ház ezt a tűzszünet megsértésének tekintette. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, hogy országa „betartotta a szavát” a tűzszünettel kapcsolatban, és az X-en azt írta: az Egyesült Államok sértette meg a megállapodást. Trump közölte, hogy most a felek megállapodtak a tárgyalások folytatásáról.

A szombati tárgyalásokat várhatóan JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint két, a közel-keleti egyeztetésekben jelentős szerepet játszó személy, Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner vezeti majd. A tárgyalásokon várhatóan Aragcsi is részt vesz.

Az amerikaiak pénteki sajtótájékoztatójukon közölték, hogy regionális közvetítőkön keresztül üzenetet juttattak el Teherán vezetéséhez. Ebben azt követelték, hogy Irán adjon ki nyilatkozatot arról, hogy a szoros nyitva áll, és hogy felhagy a kereskedelmi hajók elleni tüzeléssel. A CBS szerint a Fehér Ház azt is követeli, hogy Irán nyilvánosan ismerje el: hiba volt tüzet nyitni a hajókra.

A feszültséget fokozza, hogy a héten három kereskedelmi hajót találat ért, valamint olyan hírek jelentek meg, hogy Irán merényletet tervez Trump ellen. Az amerikai elnök erre a közösségi oldalán azt írta, hogy egy ilyen támadás esetén az amerikai hadsereg „teljesen megsemmisítené és elpusztítaná az ország minden területét”.