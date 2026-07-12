Foci-Vb 2026
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1990 után másodszor ismétlődhet meg a vb-döntő, akkor is Argentína volt az egyik szereplő

sport

Vasárnap hajnalra kialakult a világbajnoki elődöntő mezőnye. Az utolsónak bejutó címvédő argentinok szerdán az angolokkal, a négy éve ezüstérmes, 2018-ban világbajnok franciák egy nappal korábban a spanyolokkal játszanak a döntőbe jutásért, így akár megismétlődhet a négy évvel ezelőtti őrült döntő, amit Messiék tizenegyesekkel nyertek az akkor címvédő franciák ellen.

Arra, hogy egymás után két világbajnokságon ugyanaz a két csapat játssza a döntőt, csak egyszer volt példa, 1990-ben. Akkor is Argentína volt az egyik szereplő, a másik az NSZK. Akkor a címvédés nem sikerült Messiéknek, míg a '86-as mexikói vébén (Irapuato, 0-6!) 3-2-re legyőzték a németeket, addig négy évvel később az NSZK nyert 1-0-ra.

Most ismét címvédő Argentína, igaz, ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen megvédeni a címét – ilyenre legutóbb 1962-ben volt példa, akkor a brazilok dupláztak –, előbb le kell győznie az angolokat. Az angol válogatott mindössze negyedszer jutott világbajnoki elődöntőbe, és míg az első alkalommal, 1966-ban meg is nyerte a tornát, a következő két vb-n, 1990-ben és 2018-ban csak a negyedik helyen végeztek.

A két csapat legutóbb 2002-ben játszott egymással világbajnoki meccset, akkor a csoportkörben találkoztak, az angolok Beckham büntetőjével nyertek 1-0-ra (az argentinok tovább sem jutottak a csoportból).

Az idei vb egyenes kieséses szakaszában az argentinok eddig három nyögvenyelős győzelmen vannak túl. A 32 között a Zöld-foki-szigeteket csak hosszabbításban verték 3-2-ra, aztán Egyiptom ellen a nyolcaddöntőben úgy nyertek 3-2-re, hogy a 79. percben még 0-2-re álltak, és csak a 90+2. percben szerezték a győztes gólt. Majd a svájciak elleni negyeddöntőben ismét hosszabbításra kényszerültek a 104 perces rendes játékidő után, pedig a 72. perctől emberelőnyben voltak.

Az angolok szintén szoros győzelmeket arattak, a Kongói DK ellen 2-1-re nyertek (igaz, egy korán, a 7. percben bekapott gól után), Mexikót 3-2-re verték, igaz, ott pedig emberhátrányban játszottak az 54. perctől, és már úgy lőtték be a harmadik góljukat. Majd jött szombat éjszaka a norvégok elleni negyeddöntő, amit hosszabbításban nyertek 2-1-re, hatalmas csatában.

A másik ágon Franciaország sorozatban harmadszor jutott elődöntőbe, ez legutóbb a most a 32 között kiesett Németországnak sikerült (sőt, ők 2002-2014 között négyszer volt a legjobb négy között). Az előző két elődöntőt megnyerték, négy éve 2-0-ra az ellen a Marokkó ellen, akiket most a nyolc között vertek a negyeddöntők legsimább meccsén (3-0), míg 2018-ban a belgák ellen 1-0-ra.

A franciák ellenfele az a Spanyolország lesz, amely legutóbb 2010-ben volt elődöntős, de akkor meg is nyerte a világbajnokságot. A spanyolok előtte csak 1950-ben voltak a négy között, akkor negyedikek lettek.

A két csapat legutóbb ősszel egy Nemzetek Ligája-elődöntőn találkozott, akkor 5-4-re nyertek a 67. percben már 5-1-es előnyben lévő franciák. Komoly tornán két éve, az Eb-n találkoztak, akkor a spanyolok nyertek az elődöntőben 2-1-re. Világbajnokságon legutóbb 2006-ban kerültek össze, egyből a nyolcaddöntőben, a később ezüstérmes franciák 3-1-re nyertek.


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