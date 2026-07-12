Az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra

külföld

„Irán rossz döntést hozott. Most megfizet érte” – írta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter, miután az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra. A harcok azután kezdődtek újra, hogy Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban. Az amerikai hadsereg közlése szerint 140 iráni katonai célpontot lőtt.

Az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost és az amerikai támadásra reagálva csapásokat mért egy jordániai légibázisra. Állításuk szerint megsemmisítették a bázis parancsnoki és irányító központját. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait és Bahrein pedig ellencsapásokkal válaszolt a rájuk kilőtt iráni rakétákra és drónokra.

A Hormuzi-szorosban megtámadott hajóval kapcsolatban a Forradalmi Gárda azt írta, hogy a hajó egy nem engedélyezett útvonalon próbált közlekedni. Először figyelmeztető lövéseket adtak le rá, majd megállították, miután legénysége figyelmen kívül hagyta az irániak utasításait. A Forradalmi Gárda azt ígérte, ha az Egyesült Államok agressziót alkalmaz a szoros lezárása miatt, keményen reagálnak, és régiós amerikai célpontokat vesznek célba.

Az irániak fő béketárgyalója, az iráni házelnök azt írta az X-en, hogy „vége az egyoldalú megállapodások korszakának”. Mohammad Bagher Ghalibaf szerint figyelmeztették az amerikaiakat, hogy ha nem tartják be a szavukat, annak megfizetik majd az árát.

Emberek a Hormuzi-szoros partján
Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/via REUTERS

A két ország közötti feszültséget fokozza, hogy a héten három kereskedelmi hajót ért találat a Hormuzi-szorosban. A támadások miatt az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra, ezekben 17 ember halt meg, 115 pedig megsérült. Irán válaszul az amerikaiak régiós szövetségeseit lőtte.

Bár mindkét fél a másikat hibáztatta a tűzszünet megsértéséért, Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy a tárgyalások folytatódnak a felek között. Az amerikaiak elsősorban azt követelték, hogy Irán nyilvánosan jelentse be a Hormuzi-szoros újranyitását. A szorost azután zárták le újra, hogy az iráni legfőbb vezető bosszúra szólította fel a nemzetet apja temetése után.

A feszültséget tovább növeli, hogy a héten olyan hírek jelentek meg, miszerint Irán merényletet tervez Trump ellen. Az amerikai elnök erre a közösségi oldalán azt írta, hogy egy ilyen támadás esetén az amerikai hadsereg „teljesen megsemmisítené és elpusztítaná az ország minden területét”. (via BBC)

külföld iráni háború Egyesült Államok Donald Trump Irán
Kapcsolódó cikkek

Izrael szerint iráni merénylet készülődik Trump ellen, Teherán közben amerikai katonai célpontokra mért csapást

Nem úgy tűnik, hogy kifelé tartanánk a közel-keleti háborúból, ami egyre nyomasztóbb lesz a félidős választások előtt az amerikai elnöknek. De az is lehet, hogy az állítólagos merénylettervvel csak Izrael trükközik.

Haász János
külföld

Az Egyesült Államok nyilvános beismerést és garanciákat követel Irántól a Hormuzi-szoros ügyében

Az Egyesült Államok a szombati ománi tárgyalások előtt azt várja Teherántól, hogy ismerje el a kereskedelmi hajók elleni támadásokat, nyissa meg a Hormuzi-szorost, és vállalja: nem támad többé civil hajókra.

Benics Márk
külföld

Hamenei temetésén a három fia is megjelent, utódja viszont nem volt ott

Hamenei utódjá eddig még nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és fotót sem közöltek róla. Állítólag ő is megsérült abban a légicsapásban, amelyben Ali Hamenei életét vesztette.

Székely Sarolta
külföld