„Irán rossz döntést hozott. Most megfizet érte” – írta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter, miután az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra. A harcok azután kezdődtek újra, hogy Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban. Az amerikai hadsereg közlése szerint 140 iráni katonai célpontot lőtt.

Az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost és az amerikai támadásra reagálva csapásokat mért egy jordániai légibázisra. Állításuk szerint megsemmisítették a bázis parancsnoki és irányító központját. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait és Bahrein pedig ellencsapásokkal válaszolt a rájuk kilőtt iráni rakétákra és drónokra.

A Hormuzi-szorosban megtámadott hajóval kapcsolatban a Forradalmi Gárda azt írta, hogy a hajó egy nem engedélyezett útvonalon próbált közlekedni. Először figyelmeztető lövéseket adtak le rá, majd megállították, miután legénysége figyelmen kívül hagyta az irániak utasításait. A Forradalmi Gárda azt ígérte, ha az Egyesült Államok agressziót alkalmaz a szoros lezárása miatt, keményen reagálnak, és régiós amerikai célpontokat vesznek célba.

Az irániak fő béketárgyalója, az iráni házelnök azt írta az X-en, hogy „vége az egyoldalú megállapodások korszakának”. Mohammad Bagher Ghalibaf szerint figyelmeztették az amerikaiakat, hogy ha nem tartják be a szavukat, annak megfizetik majd az árát.

Emberek a Hormuzi-szoros partján Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/via REUTERS

A két ország közötti feszültséget fokozza, hogy a héten három kereskedelmi hajót ért találat a Hormuzi-szorosban. A támadások miatt az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra, ezekben 17 ember halt meg, 115 pedig megsérült. Irán válaszul az amerikaiak régiós szövetségeseit lőtte.

Bár mindkét fél a másikat hibáztatta a tűzszünet megsértéséért, Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy a tárgyalások folytatódnak a felek között. Az amerikaiak elsősorban azt követelték, hogy Irán nyilvánosan jelentse be a Hormuzi-szoros újranyitását. A szorost azután zárták le újra, hogy az iráni legfőbb vezető bosszúra szólította fel a nemzetet apja temetése után.

A feszültséget tovább növeli, hogy a héten olyan hírek jelentek meg, miszerint Irán merényletet tervez Trump ellen. Az amerikai elnök erre a közösségi oldalán azt írta, hogy egy ilyen támadás esetén az amerikai hadsereg „teljesen megsemmisítené és elpusztítaná az ország minden területét”. (via BBC)