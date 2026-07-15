150 milliárd forint összértékű megállapodásokat mond fel a kormány Balásy cégcsoportjával

Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A Belügyminisztérium közleménye szerint erre a NER első számű kommunikációs és rendezvényszervező cégével kapcsolatban folyó „büntetőeljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor”.

Az érintett állami szervezetek a keretmegállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják. A Belügyminisztérium már korábban, június 24-én közölte, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) azonnali hatállyal felmondta a Rogán Antal emberének tartott Balásy Gyula cégeivel, a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban ismertté vált „negatív körülményekkel”, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatokkal indokolták. A Lounge Csoport vállalkozásainak bankszámláit a hatóságok zárolták, illetve végrehajtás alá helyezték. A cég a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére nem fizette ki alvállalkozóit és munkavállalóit - tették hozzá. Az NRÜ és az azt felügyelő BM nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött - ismerteti a közleményt az MTI.

Miközben Rogánék megrendelésére ilyen plakátokkal árasztotta el az országot, az állami propagandán tízmilliárdokat kaszáló Balásy Gyula többek között Floridában vett luxuslakásokat. A kormányváltás után sírós interjút adó, birodalmát az államnak átadni akaró vállalkozóról azt írtuk véleménycikkünkben, hogy inkább vádalkut ajánljon fel, ne a cégeit.

Frissebb hírünk, hogy a választások utáni első szerződését egy Tisza-közeli céggel kötötte az addig Balásyékat hizlaló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség