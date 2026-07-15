Gyulai Miklós mégsem várta meg a szeptembert, lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke a tagszervezeteknek küldött levelében bejelentette, hogy azonnali hatállyal távozik a posztjáról. Pedig júniusban még úgy tervezte, hogy szeptember 1-ig marad.

Gyulai azért hozta előre a lemondását, mert szerinte az elmúlt hetekben olyan kampány bontakozott ki, ami személyét és a jelenlegi vezetést támadta, a teljes magyar atlétikai közösségnek kárt okozva. Gyulaival együtt két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja is lemondott, így utóbbi testület működésképtelenné vált.

Gyulai Miklós Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A szövetség folyamatos működésének biztosítása érdekében Gyulai a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert hatalmazta meg, hogy a rendkívüli tisztújító küldöttgyűlésig biztosítsa a szövetség működését.

Gyulai és Deutsch valójában már a MASZ májusi küldöttgyűlésén megbukott, amikor a beszámolójukat és a tavalyi költségvetésről szóló könyvvizsgálói jelentést sem fogadták el a küldöttek. A szövetség elnöksége már korábban is a vezetők ellen fordult, több elnökségi tag jelezte, hogy Gyulai és Deutsch alapszabály-ellenesen irányítja a szövetséget.

Korábban Szabó Gábor, a magyar Eurosport vezetője több cikkben is részletesen foglalkozott a MASZ-on belüli súlyos anomáliákkal. Többek között arról írt, hogy a magyar állam több mint 3 milliárd forinttal támogat két nemzetközi versenyt, a Gyulai Memorialt és a World Athletics Ultimate Championshipet a MASZ-on keresztül.

Deutsch Péter ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult nyomozás, mert a budapesti atlétikai világbajnokság kirúgott vezérigazgatójaként az utolsó előtti munkanapján még aláírt egy gyanús, 330 milliós szerződést a MASZ-szal. Az ügyben az Integritás Hatóság is súlyos visszaéléseket vélelmezett, a rendőrségnek azonban még senkit sem gyanúsított meg. Deutsch egyébként vezérigazgatóként a saját testvérével, Deutsch Tamás MTK-elnökkel is leszerződött, 664 millióval támogatva a fideszes politikus által irányított klubot. (via nso.hu)