Tarr Zoltán szerint visszaszereztek 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki közpénzből

„Visszaszereztünk 1,3 milliárd forintot: ennyit fizettek volna Orbán János Dénes műveiért” - írta Tarr Zoltán. „Ennyit fizetett volna a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására. A támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek” – írta a miniszter, aki immár az elvileg tehetséggondozással foglalkozó KMTG-t is felügyeli.

Miközben az elmúlt napokban sok szó esett arról, hogy az Operettszínház 90, a KMTG 422 millió forintot fizetett Orbán János Dénesnek a librettóiért, a minisztériumban egy másik, már megítélt támogatásra bukkantak.

„Minisztériumunk felvette a kapcsolatot az érintett állami céggel, és annak közreműködésével a teljes 1,3 milliárd forintnyi támogatást vissza tudtuk szerezni. További vizsgálatokat folytatunk” - írta Tarr.

Amikor még csak az 500 millió körüli összegről lehetett tudni, már akkor arról beszéltek szakmai szervezetek, hogy ez több, mint amit a teljes budapesti független színház szcéna kap egy évben és hogy az összes magyar irodalmi szervezet együtt se kap ennyit.