Fölösleges volt aggódni, kormányváltás után is bőven jut pénz a magyar focira

„Ami azonban az állami szereplőket illeti, mind a Szerencsejáték Zrt., mind pedig a közvetítési jogokkal rendelkező közmédia, az M4 Sport televízió egy-egy éves kötelezettséget vállalt csak, a kormányzat kérésére, a közelgő választásokra való tekintettel” – nyilatkozta egy évvel ezelőtt Csányi Sándor, az MLSZ elnöke.

Orbán Viktor tehát szabad kezet adott az új kormánynak kedvenc hobbija támogatása ügyében, ami meglepő volt annak fényében, hogy más iparágakban akár évtizedekre bebetonozta a neki tetsző szereplőket.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a közvetítési jogok maradnak az MTVA-nál, mégpedig egy évre 6 milliárd forintért az előző évi 10 milliárddal szemben. Most az is kiderült, hogy a Szerencsejáték Zrt. 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért egy évre. (A Szerencsejáték Zrt. eddig évente 7,7 milliárddal támogatta az MLSZ-t.)

Az MLSZ közlése szerint a befolyt összegből – a klubokkal történt egyeztetés után – a férfi NB I-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB II-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.