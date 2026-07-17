Leállt az Ellenpont hírportál, ami luxizással vádolta Forsthoffer Ágnest, aztán kiderült, hogy a luxi ház Mészáros Lőrinc öccséé

A Fidesz mediaworkös propagandalapja, az Ellenpont június közepe óta nem közölt új cikket, vette észre a Media1.
A Tisza ekézésére és lejáratására létrehozott Ellenpont tavaly augusztusban indult, nem is akármilyen igazolással: Gábor László, az Origo korábbi főszerkesztője lett az Ellenpont főszerkesztője. A munkatársak közé pedig bekerült két exfidelitasos is. Sokáig nem kellett várni arra, hogy az újság hazudjon valamit: szeptemberben már luxizással vádolták meg Forsthoffer Ágnest, aztán kiderült, hogy a ház, amit mutattak, valójában Mészáros Lőrinc öccséé. A propaganda lap később elismerte a hibát.
A Media1 szerint június végén kikerült még egy helyreigazítás a portálra, amiért valótlanságokat állítottak Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvéréről Ruzsin Zsoltról.
A lap épp akkor némult el, amikor a Mediaworks bejelentette, hogy leépítések kezdődnek több lapjuknál. A megyei lapok mellett olyan hírhedt kiadványok tartoznak a Mediaworkshöz, mint az Origo, a Bors, a Magyar Nemzet, a Hír Tv, a Metropol, a Ripost vagy a Világgazdaság.
A hír az Origo volt főszerkesztője, Gábor László által igazgatott Ellenpont nevű lapban jelent meg.
Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az egyik legolvasottabb hírportál az egyik legdurvább propagandafegyverré vált.
A tévedést elismerték, bár azt már nem említették, hogy helyette Mészáros Lőrinc öccsének, Mészáros Jánosnak a balatonfüredi házát mutatták be.
A NER bukása után úgy érzik, „megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások”.
Akit megvertek a Fidelitas disznóvágásán és aki harmadannyi szavazatot kapott 2014-ben, mint egy szocialista.