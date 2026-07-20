Szokatlan fordulatokkal teli vitát hozott Magyar Péter elnöki felkérése

Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Jachtozástól orosz hekkerekig, gödi gyártól a Lavrovval folytatott telefonokig – mindig volt miről kérdezni a volt külügyminisztert, aki mostanra a Fidesz-frakcióból is kiszállt.
Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.
Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?