Költségvetési kiigazítást és progresszív adórendszert javasol az OECD Magyarországnak

150 oldalas elemzést és javaslatcsomagot írt az OECD a magyar gazdaságpolitika számára. Bár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss jelentése gyorsuló gazdasági növekedésre számít Magyarországon, az országjelentés szerint még komoly tennivalók vannak - írja a Portfolio.
A magyar GDP idén 1,9%-kal, 2027-ben pedig 2,2%-kal növekedhet az OECD jelentése szerint - ez valamivel kisebb, mint amennyit az MNB vár, Varga Mihályék szerint ugyanis 2026-ban 2,0, 2027-ben pedig három százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. A növekedést az OECD szerint is a bővülő lakossági fogyasztás hajtja elsősorban: a háztartások fogyasztása idén 5,3%-kal, jövőre pedig 3,8%-kal bővülhet az előrejelzésük szerint. A beruházásnövekedés ennél mérsékeltebb lehet: 2026-ban 1,1%-os beruházásnövekedést látnak, ez 2027-ben 3,7%-ra gyorsulhat.
Az egyik legnagyobb probléma, mint az OECD is kiemeli, a magas költségvetési hiány.
Az OECD szerint a 2026-os magyar deficit a GDP 6,7%-a körül alakulhat majd, 2027-ben pedig 5,5%-ra csökkenhet - ez azonban még mindig kevés az államadósságráta mérséklődéséhez.
A Magyar-kormány július elején készítette el a költségvetési átvilágítást, ennek a fő mondása, hogy kormányváltás nélkül az 8,3 százalék lehetett volna, amit, elsősorban az uniós megállapodásnak köszönhetően, 7,5 százalékra sikerült idáig leszorítani. A kormány augusztus végéig módosítja majd az idei költségvetést, ekkor állapítja meg az új hiánycélt is.
Az OECD mindenesetre rövid távú költségvetési kiigazítást tart szükségesnek - hosszú távon ugyanis a költségvetés fenntarthatóságát kockázatosnak ítélik.
Hosszabb távon a nyugdíjkorhatárt újra fix életkorhoz kötnék, a 13. és 14. havi nyugdíj összegét pedig maximálnák, de van még egy sor további javaslatuk, az ingatlanadó erősítésétől az adókedvezmények rendszerének újragondolásáig. Mint írják, az áfa, az szja és a társasági adó általános csökkentése túl sokba kerül az államnak, miközben ezek az intézkedések főleg az eleve magas jövedelmű háztartásokat hozták kedvező helyzetbe. A szezmélyi jövedelemadó progresszívvé tételét is javasolják, úgy, hogy az semleges legyen az érintett munkavállalók szempontjából.
Néhány további OECD-javaslat a sok közül:
A PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.
Országspecifikus okokból csökken az infláció és javulnak a gazdasági kilátások a jegybankelnök szerint.