Magyar Péterrel és Putyinnal fog tárgyalni a szerb elnök a MOL olajbizniszéről

A szerb elnök arra számít, hogy néhány napon belül véglegesítik a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar Mol és az orosz Gazpromnyeft között.

Aleksandar Vucic pénteken arról beszélt, hogy az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A Mol januárban egy kötelező érvényű keretmegállapodást kötött a Gazpromnyefttel, hogy megvásárolja a NIS többségi tulajdonát - az orosz tulajdonr átvételéről jelenleg is zajlanak a tárgyalások, miközben a Mol az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatával, az ADNOC-kal is tárgyal közben annak a kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

(MTI)