Megint van Bubi

Elindult a megújult Mol Bubi közbringarendszer hétfőn Budapesten, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Mol Bubi 3.0 minőségében és mennyiségében is jobb lesz, mint elődei. Sokkal több kerékpár lesz elérhető sokkal több helyen, a bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a Mol Bubi applikációja is sokkal könnyebben kezelhető. Azt mondta, a közbringarendszer hozzásegíti Budapestet és a budapestieket, hogy „a saját, legtermészetesebb erőforrásainkra alapozzunk”, éppen akkor, amikor átéljük azt, hogy mennyire sérülékeny a világ, ami körülvesz.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott, hogy „a zöld bringák egy lépést jelentenek egy zöldebb Budapest felé”. Elmondta, hogy a megújult közbringarendszer 2000 kerékpárral indul, ezek közül 500 elektromos rásegítésű. Ez a szám „nagyon gyorsan” emelkedik majd: 3300 kerékpár lesz elérhető a rendszerben, közülük 800 lesz elektromos.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

A közösségi bringaszolgáltatás jelenleg körülbelül 40 négyzetkilométeren elérhető. A cél, hogy 80 négyzetkilométeren legyen majd elérhető Budapesten, minden olyan közösségi közlekedési csomópontban, ahol több mint 30 ezer ember száll át.