RTL-fricska a Tények utáni TV2-nek: A lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak

Az RTL honlapjának címoldalán külön cikkben-videóban is megtekinthető Szellő István és Erős Antónia rövid párbeszéde, amelyet a TV2 hírszolgáltatásának újraindítása kapcsán hoztak össze. Eszerint:
Szellő: Hát, elnézve a híreket, ez sem lesz egyszerű hét
Erős: Hát nem, de a lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak.
Szellő: Igen, és ezen nem is tervezünk változtatni.
Erős: Továbbra is mondjuk a híreket!
A Tények című propagandaműsor – amelyet híradónak álcáztak – május elején, szűk egy hónappal a választások után szűnt meg, de emblematikus arcait, Marsi Anikót és Gönczi Gábort már korábban eltüntették a képernyőről.
A TV2 Híradója hétfőn este indult újra, átlagos kereskedelmi tévés karakterű bulvár- és közéleti hírszolgáltatás formájában, a visszatérő Pachmann Péterrel és a Spíler Tv-től igazolt Szedmák Zitával.
Az RTL Híradó beszólós kommentárjainak immár hagyománya van, legutóbb április 21-én történt ilyen, nem sokkal azután, hogy Marsit és Gönczi elküldték „pihenni”.
A TV2 Tények sokéves ámokfutásáról készített összeállításunkat itt találják.
Méghozzá hétfőn, azaz augusztus 3-án. Pachmann Péterrel.
Tizenkét évvel ezelőtt azt hittük, ez már a vég. De az csak a kezdet volt. Most, tizenkét évvel a TV2 és a Tények párhuzamosan futó pusztulása és pusztítása után kiderült, hogy tényleg véget ér a csatorna híradónak álcázott debilpropagandája. Kérdés, hogy mi lesz utána.
A TV2 hírműsorait vezető páros nemrég levonult a képernyőről, mondván, hogy pihenni mennek, Szellő István és Erős Antónia pedig viccelődtek kicsit.
Huszonkilenc év után bezár a szerkesztőség, ami tíz évig a NER legsötétebb lejáratóközpontjaként működött. Nagy kérdés, milyen hírműsor indul a helyén.