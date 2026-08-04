RTL-fricska a Tények utáni TV2-nek: A lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak

Az RTL honlapjának címoldalán külön cikkben-videóban is megtekinthető Szellő István és Erős Antónia rövid párbeszéde, amelyet a TV2 hírszolgáltatásának újraindítása kapcsán hoztak össze. Eszerint:

Szellő: Hát, elnézve a híreket, ez sem lesz egyszerű hét

Erős: Hát nem, de a lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak.

Szellő: Igen, és ezen nem is tervezünk változtatni.

Erős: Továbbra is mondjuk a híreket!

A Tények című propagandaműsor – amelyet híradónak álcáztak – május elején, szűk egy hónappal a választások után szűnt meg, de emblematikus arcait, Marsi Anikót és Gönczi Gábort már korábban eltüntették a képernyőről.

A TV2 Híradója hétfőn este indult újra, átlagos kereskedelmi tévés karakterű bulvár- és közéleti hírszolgáltatás formájában, a visszatérő Pachmann Péterrel és a Spíler Tv-től igazolt Szedmák Zitával.

Az RTL Híradó beszólós kommentárjainak immár hagyománya van, legutóbb április 21-én történt ilyen, nem sokkal azután, hogy Marsit és Gönczi elküldték „pihenni”.

A TV2 Tények sokéves ámokfutásáról készített összeállításunkat itt találják.