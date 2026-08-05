Magyar Péter: A hőség ma és holnap tetőzik, most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés

„Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban” – közölte röviden és tömören a lényeget Magyar Péter szerda reggel Facebookon.

És valóban, ahogy mi is beszámoltunk róla, szerdára és csütörtökre 42 fokot is mondanak, azonban a vízállás ha nem is emelkedett látványosan, azért lassan, de stabilan emelkedő tendenciát mutatnak a vízállások Budapestnél és Paksnál.