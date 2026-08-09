Németh Balázs rongyrázó különvonatozással vádolta Vitézy Dávidot, a miniszter micimackózva magyarázta el neki, hogy egy felsővezetéket vizsgáló tesztvonatot nézett meg

Erős felütéssel indítja a posztját a fideszes Németh Balázs: „Rákosi és Kádár után már Vitézynek is van különvonata❗️”, írja, majd kifejti, hogy információi szerint Vitézy csütörtöki, szerbiai tárgyalása után egy SAJÁT KÜLÖNVONATTAL utazott vissza Kelebiáról Budapestre. (Nagybetű az eredetiben.)

Izgalmas❗️, folytatódik a poszt megint egy piros felkiáltójellel, Németh szerint a két nosztalgiakocsit (étkező- és hálókocsi) egy Lázár János minisztersége idején bérelt mozdony húzta.

Még szerencse, hogy a Tisza-kormány nem szereti a luxust!?!?

kérdezi-kiáltja fel Németh.

A fideszes képviselő aztán még egy videós posztot is rádobott a saját állítólagos információjára.

Vitézy szintén a Facebookon válaszolt Némethnek, miszerint „a történetből annyi igaz: valóban ültem egy vonaton”. A miniszter szerint valójában az történt, hogy kollégáival felült a Kelebia és Budapest között közlekedő, a felsővezeték megfelelőségét vizsgáló próbamenetre, amely a Budapest–Belgrád vasútvonalat tesztelte.

„A tesztelésre beosztott MÁV-os mozdonyhoz Rail Tours-kocsikat csatoltak, mert a próbamenet miatt nem akartunk egyetlen, utasforgalomban szükséges kocsit sem kivonni. Ezért volt ott nosztalgiakocsi is”, írta.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy „Németh Balázs néhány hete még azt hitte, hogy kasztrációval fenyegetik, mert nem ismerte fel Füles leeső farkának történetét a Micimackóból. Most meglátott egy mozdonyt és két régi vasúti kocsit, és megfejtette belőlük Rákosit, Kádárt, a luxust és a titkos miniszteri különvonatot. Ahogy a miniszterelnök szokta írni: további jó vergődést!”

Azt is írta, Lázár János még a választás előtt február 20-i átadást ígért, később már tavaszi személyforgalomról beszélt a Budapest-Belgrád szakaszán. Egyik sem sikerült, „mi most a hátrahagyott félkész műszaki, szoftveres és tesztelési feladatokat elvégezzük és a kivitelezővel elvégeztetjük, hogy a személyszállítás végre biztonságosan elindulhasson.”

A poszt alatt még kommentekben is egymásnak estek.

És hogy hogy értékelte ezt a magyarázatot Németh Balázs? Az eredeti posztjába betoldott frissítés szerint így:

„Vitézy Dávid személyeskedni és magyarázkodni kezdett a Facebook-oldalán. A lényeget azonban nem cáfolta, sőt megerősítette: a képen látható, luxust sugárzó nosztalgiakocsival rendelkező KÜLÖNVONAT hozta haza csütörtökön a szerb-magyar határról. Köszönjük a beismerést!”