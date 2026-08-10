Kigyulladt a nemrég újranyitott komlói vonalon közlekedő vonat klímája

Nem sokkal dél után túlmelegedett és kigyulladt a Dombóvárról Komlóra tartó személyvonat klímája. Az utasok pótlóbusszal jutottak el Komlóra. A MÁVINFORM szerint a visszafelé útra tervezett személyvonat helyett is pótlóbusz közlekedett.

A komlói vasútvonalon három év után, augusztus elején indult újra a személyforgalom. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szimbolikus vasutas népünnepélyt szervezett augusztus 1-jén Komlóra. A rendezvény egyszerre volt a vasútbarátok országos találkozója és Lázár János miniszteri hagyatékának rituális megsemmisítése.

Komló azért volt tökéletes helyszín Vitézynek, mert 2024-ben kiderült, hogy a minisztérium el akarja bontani a vasútvonal városon belüli szakaszát, a bontást pedig Komló fideszes polgármestere, Polics József kérte.

A légkondicionált Bz-motorvonat augusztus 4-én Komlón Fotó: Bankó Gábor/444

Az újranyitott vasútvonalat a 444 is tesztelte, a Dombóvárig tartó oda-vissza utat egy légkondicionált Bz-motorvonattal teljesítettük. Nagy valószínűséggel ez gyulladt most ki. A dombóvári vasutasoktól később azt hallottuk, hogy az újranyitás óta szinte mindig légkondis szerelvényt küldtek a vonalra. Valószínűleg azért, mert a MÁV minél több utast akar visszacsábítani, így a 40 fokos hőségben is igyekszik viszonylag vállalható komfortot biztosítani.