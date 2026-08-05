„Mondtam a miniszternek, hogy ugyanilyen gőzössel jártam annak idején dolgozni”

közlekedés

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„Hatalmas hiba volt a személyforgalom leállítása. Inkább nem is mondom, mit csinálnék azzal, aki kitalálta” – mondta Pál, a nemrég nyugdíjba vonult vasutas, akivel a hétvégén újraindított komlói személyvonaton beszélgettünk. A férfi nem titkolta, hogy elfogult a témában. Komlói lakosként negyvenkilenc és fél évet dolgozott a dombóvári vasútállomáson, és a lezárások éveit kivéve mindig vonattal járt munkába. Neki tényleg óriási elégtétel a személyforgalom újraindítása a Dombóvár-Komló-vasútvonalon.

Mint ahogy Vitézy Dávidnak is, aki szimbolikus vasutas népünnepélyt szervezett augusztus 1-jére. A közlekedési és beruházási miniszter egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiaszerelvénnyel érkezett Komlóra, ahol ismét elmondta, hogy véget vetettek a lázári „vasútrombolás” korszakának, vagyis a jól hasznosítható vasúti mellékvonalak bezárásának. A rendezvény egyszerre volt a vasútbarátok országos találkozója és Lázár János miniszteri hagyatékának rituális megsemmisítése.

Komló
Fotó: Bankó Gábor/444
Pál, az egykori vasutas
Fotó: Bankó Gábor/444

Lázári transzparencia

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