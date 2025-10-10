Tizennégy hónapnyi tagadás után Lázárék elismerték, hogy folyik a komlói vasúti pálya bontásának előkészítése

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkára a Kanász-Nagy Máténak adott írásbeli válaszában elismerte, hogy az ÉKM megkezdte a komlói vasúti infrastruktúra megbontásához szükséges előkészületi munkákat, és elrendelte a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok átadását Komló városának. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházása már el is kezdődött.

Ágh Péter válasza megerősíti a 444 tavaly decemberi értesülését, miszerint a MÁV javában dolgozik a vasúti pálya megszüntetéséhez vezető bontási munkák előkészítésén.

Tavaly augusztusban elsőként írtuk meg, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter elrendelte a komlói vasútvonal városon belüli szakaszának elbontását, valamint a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok átadását Komló városának.

Lázár János Fotó: Bankó Gábor/444

Az ÉKM másnapi közleményében tagadta, hogy elrendelte volna a vasúti pálya megszüntetését. Azt írták, csak a vasúti pálya kiváltásának vizsgálatát rendelték el, és az ügyben még nem született döntés.

A komlói vasútvonal városon belüli szakaszának elbontását és a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok Komló városának történő átadását Polics József, Komló fideszes polgármestere kérte. Polics szerint a „vasútmentes belváros” projektnek köszönhetően a városnak „végre lesz egy igazi belvárosa”. A komlói vonal sorsáról és a projektről tavaly augusztusban a 444-nek is nyilatkozott a polgármester.