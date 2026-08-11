A lett, a román elnök és Orbán szerb barátja, Vučić is gratulált Baka Andrásnak a megválasztásához

Baka Andrást kedden 140 igennel és 6 nem szavazattal választotta köztársasági elnöknek a parlament. Bakát korábban Orbán rendszerének páriája volt, így a Fidesz nem is vett részt a parlamenti szavazáson. Baka András egyébként nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Fidesz illegitimnek tartja, ő közben azt mondja, az ország nem épülhet bosszúra.
Az új köztársasági elnöknek már több ország vezetője is gratulált, ezeket szedtem most össze.
Nicusor Dan román államfő gratulált Baka Andrásnak magyar köztársasági elnökké választásához kedden. A román elnök az X-en úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most értékes lehetőségük nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. „A polgáraink javát szolgáló, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében várom, hogy együtt dolgozhassunk Önnel” – fogalmazott a román államfő.
„Lépésről lépésre látjuk, ahogy szomszédunk átalakulása előrehalad, és ez egyre nagyobb bizalmat ad a magyar társadalomnak. Fontos, hogy ezek a változások pozitív hatással legyenek az Európai Unióra, annak alapvető értékeire és elveire is, valamint erősítsék a jószomszédi kapcsolatokat a régiónkban található valamennyi országgal”, írta szintén az X-oldalán az ukrán elnök.
„Szlovákiát és Magyarországot összekötik hosszútávú jószomszédi viszonyaik, közös történelmük, valamint azok az emberi kapcsolatok, amelyek a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épülnek. Meggyőződésem, hogy továbbra is fejleszteni fogjuk együttműködésünket, mind bilaterális alapon, mind pedig a visegrádi csoport keretében és az Európai Unióban is, ahol összekötnek minket közös prioritásaink és a felelősségtudat a közös fellépésért” – fogalmazott gratulációjában Peter Pellegrini a szlovák államfő.
Egyúttal szilárd egészséget, erőt, sok sikert és bölcsességet is kívánt a döntéshozatalhoz mandátuma betöltése és a magyar emberek szolgálata során. Hozzátette: előre örül a leendő személyes találkozásnak, közte annak is, amelyre a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) elnökeinek Szlovákiában tervezett találkozója keretében kerül majd sor.
Edgars Rinkēvičs, Lettország elnöke is gratulált Bakának az X-oldalán, a bejegyzésben azt írta: „Várom a szoros együttműködést Lettország és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak előmozdítása érdekében”.
„Szerbia Köztársaság polgárai és a magam nevében gratulálok Baka Andrásnak Magyarország elnökévé való megválasztása alkalmából. Meggyőződésem, hogy továbbra is szoros kapcsolatokat fogunk fejleszteni Szerbia és Magyarország között, polgáraink javára – írta Vučić az X-en.
„Bosszú Orbánon: a jogállami változtatások miatt a Legfelsőbb Bíróság éléről eltávolított bíró lett az államfő” – ezzel a címmel számolt be kedden Baka András köztársasági elnökké választásáról a legolvasottabb izraeli hírportál, a Ynet.
A Ynet Magyar Péter "liberális magyarországi forradalma" folytatásaként mutatja be a személyi változást. A Ynet emlékeztet arra, hogy Magyar Péter mélyreható reformokat jelentett be, köztük a korábbi kormányhoz kötődő tisztségviselők eltávolítását, a demokratikus normák és az intézményi integritás helyreállítását, valamint az általa „Orbán maffiájának” nevezett rendszer felszámolását. A Háárec hírportálja szintén beszámolt Baka András magyarországi köztársasági elnökké választásáról. A lap kiemeli, hogy Baka nagy jelentőséget tulajdonított a hatalmi ágak szétválasztása elvének, és következetesen védte a jogállamiságot, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét. Mindkét lap felidézte Polgár Judit korábbi jelölését is, valamint azt, hogy a világhírű sakkozó végül elutasította a felkérést.
A Fidesz ellenzékben még támogatta, hogy Baka András legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, hatalmon már nem bírták elviselni a kritikáit, és rövid úton megszabadultak tőle. De ez nem volt elég, meg is alázták. Létezik annál nagyobb elégtétel, hogy most ő a köztársasági elnök?
Baka Andrást titkos szavazással választja meg a parlament, a Fidesz és a Mi Hazánk nem vesz részt a beiktatáson.
Baka András nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Fidesz illegitimnek tartja, ő közben azt mondja, az ország nem épülhet bosszúra.