A lett, a román elnök és Orbán szerb barátja, Vučić is gratulált Baka Andrásnak a megválasztásához

Baka Andrást kedden 140 igennel és 6 nem szavazattal választotta köztársasági elnöknek a parlament. Bakát korábban Orbán rendszerének páriája volt, így a Fidesz nem is vett részt a parlamenti szavazáson. Baka András egyébként nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Fidesz illegitimnek tartja, ő közben azt mondja, az ország nem épülhet bosszúra.

Az új köztársasági elnöknek már több ország vezetője is gratulált, ezeket szedtem most össze.

Fotó: Bankó Gábor/444

Tovább erősödhetnek a román-magyar viszonyok

Nicusor Dan román államfő gratulált Baka Andrásnak magyar köztársasági elnökké választásához kedden. A román elnök az X-en úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most értékes lehetőségük nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. „A polgáraink javát szolgáló, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében várom, hogy együtt dolgozhassunk Önnel” – fogalmazott a román államfő.

Zelenszkij gratulációja

„Lépésről lépésre látjuk, ahogy szomszédunk átalakulása előrehalad, és ez egyre nagyobb bizalmat ad a magyar társadalomnak. Fontos, hogy ezek a változások pozitív hatással legyenek az Európai Unióra, annak alapvető értékeire és elveire is, valamint erősítsék a jószomszédi kapcsolatokat a régiónkban található valamennyi országgal”, írta szintén az X-oldalán az ukrán elnök.

A szlovák kapcsolatok is tovább fejlődhetnek

„Szlovákiát és Magyarországot összekötik hosszútávú jószomszédi viszonyaik, közös történelmük, valamint azok az emberi kapcsolatok, amelyek a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épülnek. Meggyőződésem, hogy továbbra is fejleszteni fogjuk együttműködésünket, mind bilaterális alapon, mind pedig a visegrádi csoport keretében és az Európai Unióban is, ahol összekötnek minket közös prioritásaink és a felelősségtudat a közös fellépésért” – fogalmazott gratulációjában Peter Pellegrini a szlovák államfő.

Egyúttal szilárd egészséget, erőt, sok sikert és bölcsességet is kívánt a döntéshozatalhoz mandátuma betöltése és a magyar emberek szolgálata során. Hozzátette: előre örül a leendő személyes találkozásnak, közte annak is, amelyre a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) elnökeinek Szlovákiában tervezett találkozója keretében kerül majd sor.

Lett jó kívánság is érkezett

Edgars Rinkēvičs, Lettország elnöke is gratulált Bakának az X-oldalán, a bejegyzésben azt írta: „Várom a szoros együttműködést Lettország és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak előmozdítása érdekében”.



A szerb elnök is gratulált

„Szerbia Köztársaság polgárai és a magam nevében gratulálok Baka Andrásnak Magyarország elnökévé való megválasztása alkalmából. Meggyőződésem, hogy továbbra is szoros kapcsolatokat fogunk fejleszteni Szerbia és Magyarország között, polgáraink javára – írta Vučić az X-en.

Bosszú Orbánon

„Bosszú Orbánon: a jogállami változtatások miatt a Legfelsőbb Bíróság éléről eltávolított bíró lett az államfő” – ezzel a címmel számolt be kedden Baka András köztársasági elnökké választásáról a legolvasottabb izraeli hírportál, a Ynet.

A Ynet Magyar Péter "liberális magyarországi forradalma" folytatásaként mutatja be a személyi változást. A Ynet emlékeztet arra, hogy Magyar Péter mélyreható reformokat jelentett be, köztük a korábbi kormányhoz kötődő tisztségviselők eltávolítását, a demokratikus normák és az intézményi integritás helyreállítását, valamint az általa „Orbán maffiájának” nevezett rendszer felszámolását. A Háárec hírportálja szintén beszámolt Baka András magyarországi köztársasági elnökké választásáról. A lap kiemeli, hogy Baka nagy jelentőséget tulajdonított a hatalmi ágak szétválasztása elvének, és következetesen védte a jogállamiságot, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét. Mindkét lap felidézte Polgár Judit korábbi jelölését is, valamint azt, hogy a világhírű sakkozó végül elutasította a felkérést.