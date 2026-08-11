Az Országos Mentőszolgálat reagált a „beginázós” balhéra: Toxikológiai ellátás céljából kórházi szállításra nem került sor

„A rendezvényhez kapcsolódóan augusztus 8-án az egészségügyi szolgálat összesen 95 esetben nyújtott ellátást, melyből 3 személyt kellett kórházba szállítani, a többiek elhagyták a helyszínen kialakított ambulanciát. Toxikológiai ellátás céljából kórházi szállításra nem került sor” – írta a 444-nek az Országos Mentőszolgálat.

Az OMSZ-hez azután fordultunk hétfőn, hogy a közösségi médiában elterjedt: az óbudai-szigeti DJ Oti-bulin néhányan rosszul lettek, de annyira, hogy arra következtettek: minden bizonnyal „beginázták” őlet.

A mentőszolgálat lapunknak ezt írta: „Az Országos Mentőszolgálat a hétvégén nyilvánosságot kapott eset kapcsán a saját működését érintő körülményeket is áttekinti. A rendelkezésre álló információk alapján a vezető tünetek alkoholos befolyásoltságra utaltak, droghatásra utaló jel az ellátó szakorvosnál nem merült fel. A vizsgálat alapján nincs olyan információ, amely kábítószeres befolyásoltságot vagy a nem megfelelő egészségügyi ellátást támasztaná alá.”

Valamint: „Az Országos Mentőszolgálat számára a szakszerű betegellátás mellett alapvető elvárás, hogy bajtársaink minden beteghez és hozzátartozóhoz tiszteletteljesen és empatikusan viszonyuljanak. A kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket komolyan vesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a visszajelzésekből tanuljunk, feltárjuk az esetleges hibák vagy hiányosságok okait, és ahol szükséges, javítsunk a működésünkön. Ennek részeként felhívtuk bajtársaink figyelmét arra, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek és aggódó hozzátartozóik felé tanúsított empatikus, tiszteletteljes kommunikáció az ellátás fontos része.”

A magasban DJ Oti, alant a tömeg, melynek egyedei közül 95 személy idővel egészségügyi ellátásra szorult Fotó: DJ Oti/Facebook

Mindemellett az OMSZ előretekint, mondván: „A Sziget valamennyi résztvevőjét arra kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, figyeljenek a velük érkezőkre, és ha valakinél hirtelen rosszullétet, zavartságot vagy eszméletvesztést tapasztalnak, haladéktalanul kérjenek segítséget a helyszínen szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzettől.”

Nyomoz a rendőrség a DJ Oti-bulin történt rosszullétek kapcsán, írtuk meg hétfőn, miután nyilvánosságra kerültek az említett beszámolók. A BRFK közölte, a nyomozás célja „a történtek teljes körű tisztázása. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, és tanúkihallgatás is történt.”

Az egyik szóban forgó posztot egy férfi írta a lánytestvéréről, a másikban egy nő mesélte el az esetét. Mindkettő lényege, hogy a DJ Oti-bulin jártak, alkoholos italt vásároltak, ittak, hirtelen rosszul lettek. Egyikük sem egyedül szórakozott, egyikük a testvérével, másik a barátnőjével és a férjével volt.

Mindkét történet főszereplője úgy véli, hogy biztosan drogot keverhetett valaki titokban az italába, mert nem ittak annyit, ami indokolta volna a brutális, korábban nem tapasztalt rosszullétet. Azt is írták, hogy mindketten kaptak orvosi ellátást, de nem csináltak rajtuk drogtesztet. A húga esetéről posztoló férfi azt is írta, hogy a zárójelentésen „alkohol abúzús” szerepel, továbbá, hogy a mentők borzasztóan bántak velük.

Mindezekre hétfőn maga DJ Oti – azaz Sebestyén Balázs – is reagált, azzal, hogy „az elmúlt napokban olyan történetek, állítások és rémhírek is elkezdtek terjedni, amelyek valóságtartalma minimum erősen kérdéses”.

A DJ Oti-jelenségről szóló mélyelemzésünket ide kattintva olvashatják.