Megújulást vár a Fidesz a két parlamenti újoncától, akik egyből olyat állítottak, ami nem igaz

POLITIKA

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Ritka, hogy egy új parlamenti képviselő rögtön az eskütételével reflektorfénybe kerül. A fideszes Hortay Olivérnek és Palóc Andrénak azonban sikerült. A fiatal politikusok ugyanis belehibáztak az esküjük szövegébe, Magyar Péter pedig egyből virtuális támadást indított ellenük. A miniszterelnök kirakott egy videót a bakiról, és azt írta, hogy „a Megafonból importált két új fideszes képviselő bemutatta a valaha volt legnevetségesebb eskütételt a parlamentben”.

A történtekre a fideszesek is reagáltak. Palóc André azt mondta, azért bakizott, mert nem volt rá felkészülve, hogy Magyar Péter a háta mögül folyamatosan méltatlan bekiabálásokkal zavarja meg az eskütételét. Hortay Olivér pedig arról beszélt, sejtette, hogy balhé lesz, de arra nem számított, hogy a miniszterelnök az esküszöveg alatt két méterről froclizja majd őket.

Azonban még a Bohár Dániel által feltöltött felvételek alapján is az látszott, hogy Magyar csak az eskütétel előtt szólt Palócékhoz, az eskütétel alatt nem mozgott a szája, és csak grimaszokat vágott a baki pillanatában.

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