Még a választás előtt tíz nappal is megdobták 65 millióval Orbán János Dénest, aki az eddig tudottnál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől

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Az Orbán János Déneshez szorosan kötődő, a 2010-es évek közepén irodalmi tehetséggondozás céljából létrehozott Kárpát-medencei Tehetséggondozó (KMTG) Nonprofit Kft. 2017 óta fizet jogdíjat alkotóknak.

Fennállásuk óta 106 jogdíjasuk volt, nekik összesen több mint 455 millió forintot fizettek ki. Ebből 105 tételben 46 milliót, míg OJD-nek egymagának közel 410 milliót.

De ha „próza- és dalszövegírói szolgáltatást” is hozzászámítjuk, Orbán összesen bruttó 496 888 000 forintot kapott a KMTG-től.

Négy alkalommal, összesen 199 288 000 forintnyi kifizetést a KMTG vezetőjeként OJD párja kezdeményezett.

A szerződésekkel a KMTG csak néhány évre, 2031-ig, 2032-ig szóló jogokat vette meg, és nem is teljes körűen.

Közérdekű adatigénylés nyomán minden korábbinál pontosabb képet szereztünk arról, hogyan csatornázott ki magának állami pénzeket a legnagyobb magyar közpénzköltő.

Idén április 2-án, a húsvét előtti utolsó munkanapon, csupán 10 nappal a parlamenti választások előtt írta alá Závogyán Magdolna kulturális államtitkár a KMTG-nek azt a III/2026. számú alapítói határozatát, amely értelmében az Orbán János Dénes által gründolt szervezet több jogcímen összesen 65 millió forintot fizethet ki Orbán János Dénesnek – ebből 7,5 milliót nyolc napon belül, tehát még a választás előtt – A magyar Faust című mű egy olyan kéziratáért, amit május 31-ig kellett leadnia.

És messze nem ez az időzítés az egyetlen pofátlan eleme az irodalmi célú közpénzek magánzsebbe áramoltatásának, amit OJD világszínvonalon űzött az elmúlt években, főleg az elmúlt szűk egy évben. A kulturális minisztériumhoz és magához a KMTG-hez benyújtott közérdekű adatigénylések nyomán kaptunk részletes adatokat, továbbá szerződéseket, alapítói határozatokat és az Orbánnak kifizetett, sokkolóan nagy összegeket kontextusba helyező, más szerzőknek kifizetett jogdíjakról szóló számsorokat arról, mennyi pénz került 2017 óta a KMTG-től a KMTG szakmai vezetőjéhez. Méghozzá úgy, hogy egyes szerződéseknél a felesége, más esetekben egy, Orbánnal a Budapesti Operettszínház vezetőjeként is együtt dolgozó személy működött közre ezekhez a kifizetésekhez.