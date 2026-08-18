Még a választás előtt tíz nappal is megdobták 65 millióval Orbán János Dénest, aki az eddig tudottnál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől

Idén április 2-án, a húsvét előtti utolsó munkanapon, csupán 10 nappal a parlamenti választások előtt írta alá Závogyán Magdolna kulturális államtitkár a KMTG-nek azt a III/2026. számú alapítói határozatát, amely értelmében az Orbán János Dénes által gründolt szervezet több jogcímen összesen 65 millió forintot fizethet ki Orbán János Dénesnek – ebből 7,5 milliót nyolc napon belül, tehát még a választás előtt – A magyar Faust című mű egy olyan kéziratáért, amit május 31-ig kellett leadnia.
És messze nem ez az időzítés az egyetlen pofátlan eleme az irodalmi célú közpénzek magánzsebbe áramoltatásának, amit OJD világszínvonalon űzött az elmúlt években, főleg az elmúlt szűk egy évben. A kulturális minisztériumhoz és magához a KMTG-hez benyújtott közérdekű adatigénylések nyomán kaptunk részletes adatokat, továbbá szerződéseket, alapítói határozatokat és az Orbánnak kifizetett, sokkolóan nagy összegeket kontextusba helyező, más szerzőknek kifizetett jogdíjakról szóló számsorokat arról, mennyi pénz került 2017 óta a KMTG-től a KMTG szakmai vezetőjéhez. Méghozzá úgy, hogy egyes szerződéseknél a felesége, más esetekben egy, Orbánnal a Budapesti Operettszínház vezetőjeként is együtt dolgozó személy működött közre ezekhez a kifizetésekhez.
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Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?
Mindent összeadva több százezer eurónyi kölcsönöket vett fel a 2000-es évek elején még Erdélyben a mai magyar kulturális közpénzosztás egyik megkerülhetetlen szereplője. Orbán János Dénes meg nem fizetett adósságai egy részéből bírósági ügy lett. Pénzbírság, álmodozás, spenót tükörtojással, Bulgakov és Fekete Pákó.
Vele csak úgy megtörtént ez a dolog, de a Tisza-kormány is hálás lehet a nagyszerű befektetésért.
A felhasználási jogokat 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolták meg, 6-7 éves időszakokra.
„A közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet.”