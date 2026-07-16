Orbán János Dénes 400 milliós hátraarca: miután feljelentést tettek a kifizetései ügyében, visszacsinálna mindent

Levelet írt Orbán János Dénes, a piti pénzhamisítóból lett legnagyobb magyar közpénzköltő a kulturális miniszternek. A csütörtökön közzétett nyílt levélben Orbán bejelentette a művei visszavásárlási szándékát a KMTG-től, valamint azt, hogy kezdeményezni fogja az eredeti állapotok helyreállítását.

Illusztráció: Kiss Bence/444

„A közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet” – írta a levélben OJD. Közölte, hogy minden iratot a minisztérium rendelkezésére bocsátottak, „de a fentiek érdekében személyesen is állok rendelkezésre”. Rövid levelét így zárja:

„remélem, a visszavásárlás kezdeményezését jószándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincshangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni”.

Orbán János Dénes levelének számos előzménye van, mondhatni, sok száz milliónyi. A nyilvánosságra került adatok szerint ugyanis 422 millió forintot fizetett OJD operettlibrettóinak felhasználási jogáért az OJD-hez szorosan kötődő Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) OJD-nek mint magánszemélynek.

Ahogy mi is megírtuk, OJD két műve, az Orfeum mágusa és a Hamupipőke esetében azok kizárólagos felhasználási joga ráadásul az Operettszínháznál volt. Ezeket Orbán János Dénes így közvetlenül nem tudta eladni a KMTG-nek, csak az Operettszínház közreműködésével. Orbán János Dénes ezután művenként bruttó 50-50 millió forintért eladta a jogokat a KMTG-nek, ahol egyébként mint szakmai vezető dolgozik. És ahol egyébként tavaly júliusig a felesége volt az ügyvezető.

Az ügyletek miatt csütörtökön különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett Nagy Ervin kulturális államtitkár. Az erről írt közleménye szerint a tranzakcióban érintett több művel kapcsolatban az is felmerült, hogy különböző állami forrásokból hasonló céllal igényeltek és kaptak támogatást. A KMTG részéről ráadásul dr. Rózsás Péter ügyvezető írta alá a jogdíjak megvásárlásról szóló szerződést – történetesen ugyanaz a dr. Rózsás Péter, aki ügyvezető igazgatóként vélhetően az Operett esetében a vállalkozói szerződés módosítását.

OJD néhány nappal ezelőtt még hosszú közleményben magyarázta, hogy ez mennyire indokolt és helyénvaló tranzakció volt ez, és ezt írta: „ennek a nagyszabású projektnek örülni kellene, hiszen nemzeti érdek, nagy lehetőség arra, hogy Kálmán és Lehár után még inkább kisajátítsuk azt a műfajt”. Azt is írta, hogy „egy hivatalos, állami projektről van szó, amelyet a jog és a szabályok szigorú betartásával bonyolítottunk le, a teljes minisztériumi apparátus felügyelete alatt". A mai feljelentés után azonban úgy tűnik, megváltozott az ügyletekről alkotott két nappal ezelőtti véleménye.

Orbán János Dénes pénzügyi manővereiről átfogóan ebben a cikkünkben írtunk, de már két éve bemutattuk, hogy OJD milyen ingatag talajon áll, ha nagyobb összegek elköltésére van lehetősége. A botrány után a legendásan emberarcú exfideszes, L. Simon László is úgy érezte, hogy ami sok, az sok, és legalább az MMA-tagságáról való lemondásra kérte Orbánt.